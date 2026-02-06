मिसन-२०२६ लाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले सञ्चालन गरेको मिसन– २०२६ लाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्देशन दिएकी छन् ।
मिसन–२०२६ का विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिन राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताको नेतृत्वमा गएको टोलीलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने पनि बताइन् ।
जापनमा आयोजना हुने २०औं एसियाली खेलकुदमा स्वर्णसहित दोहोरो अंकमा पदक ल्याउने उदेश्यका साथ राखेपले दुई वर्षदेखि १० खेलका ११ टिमलाई विशेष प्रशिक्षण दिँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन भएको बजेटले यही माघ महिना सम्म कार्यक्रम सन्चालन हुने भए पछि बाँकी रकम व्यवस्थापनका लागि परिषदले अनुरोध गरेको हो ।
एसियाली खेलकुदको तयारी लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सदस्य–सचिव मेहताले जानकारी दिएका थिए । भेटका अवसरमा राष्ट्रिय टिम तयारीका निर्देशक ओलम्पियन दिपक विष्ट र उपनिर्देशक दिपक श्रेष्ठको पनि सहभागिता थियो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राम्रो तयारी गरी उद्देश्य पूरा गर्न भन्दै फागुन २१ को निर्वाचन लगत्तै विशेष प्रशिक्षण जारी राख्न भनेकी हुन् ।
