म्यानमारमा भएको अल्ट्रा ट्रेल रनमा प्रिया राईले जितिन् स्वर्ण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली अल्ट्रा रनर प्रिया राईले म्यानमारको कालाव अल्ट्रा ट्रेल रन ५० किमीमा स्वर्ण पदक जितेकी छन्।
- प्रियाले ५ घण्टा ३८ मिनेट ३९ सेकेण्डमा दौड पूरा गरेकी थिइन्।
- प्रिया एसिया ट्रेल मास्टर्स २०२५ को च्याम्पियन समेत हुन्।
२६ माघ, काठमाडौं । नेपाली अल्ट्रा रनर प्रिया राईले म्यानमारको भएको कालाव अल्ट्रा ट्रेल रनमा स्वर्ण पदक जितेकी छन् ।
उनले म्यानमारको कालावालमा शनिबार भएको कालाव अल्ट्रा ट्रेल रन अन्तर्गत ५० किमीमा स्वर्ण जितेकी हुन् ।
प्रियाले निर्धारित दूरी ५ घण्टा ३८ मिनेट ३९ सेकेण्डमा पूरा गरेकी थिइन् । म्यानमारकी म्यिन्ट म्यिन्ट आये फ्रोमले रजत र ह्त्व न्यनी एनगलले कांस्य जितिन् ।
म्यिन्ट म्यनिटले निर्धारित दूरी ६ घण्टा ११ मिनेट १६ सेकेण्ड तगा न्यनी एनगलले ७ घण्टा ५५ मिनेट २६ सेकेण्डमा पूरा गरिन् ।
प्रिया राईले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय अल्ट्रा रेसहरूमा लगातार प्रतिस्पर्धा गर्दै उपाधिहरू जित्दै आएकी छन् । उनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रपमा नियमित अल्ट्रा ट्रेल रेसहरूमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छन् ।
प्रिया एसिया ट्रेल मास्टर्स (एटिएम) २०२५ को च्याम्पियन समेत हुन् ।
खोटाङको ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकामा प्रियाले गत वर्ष नेपालमा भएको मन्जुश्री ट्रेल र स र जुम्ला रारा अल्ट्रा म्याराथनको उपाधि जित्दै एसिया ट्रेल मास्टर्सका लागि छनोट भएकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया 4