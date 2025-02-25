ओमानमाथि जिम्बाबेको एकपक्षीय जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसी टी-२० विश्वकपअन्तर्गत समूह 'डी' को खेलमा जिम्बाबेले ओमानलाई ८ विकेटले हराएको छ।
- ओमानले दिएको १०४ रनको लक्ष्य जिम्बाबेले १३.३ ओभरमा २ विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ।
- जिम्बाबेका ब्रायन बेनेटले अविजित ४८ रन बनाए भने रिचार्ड एनगर्भा, ब्लेसिङ मुजराबानी र ब्राड्ली इभान्सले ३-३ विकेट लिए।
२६ माघ, काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकपअन्तर्गत सोमबार भएको दोस्रो खेलमा जिम्बाबेले ओमानमाथि एकपक्षीय जित निकालेको छ ।
समूह ‘डी’ अन्तर्गतको खेलमा जिम्बाबेले ओमानलाई ८ विकेटले हराएको हो । ओमानले दिएको १०४ रनको लक्ष्य जिम्बाबेले १३.३ ओभरमा २ विकेट मात्र गुमाएर पूरा गर्यो ।
जिम्बाबेका लागि ब्रायन बेनेटले अविजित ४८ रन बनाए । ब्रेन्डन टेलर ३१ रनमा रिटायर्ड हर्ट भए भने तडिवन्शे मरुमानीले ३१ रन बनाए ।
ओमानका लागि दुवै विकेट सुफिया मेहमुदले लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको ओमान १९.५ ओभरमा १०३ रनमा अलआउट भएको थियो ।
ओमानका लागि विनायक शुक्लाले सर्वाधिक २८ रन बनाए भने सुफिया मेहमुदले २५ रन बनाए ।
जिम्बाबेका रिचार्ड एनगर्भा, ब्लेसिङ मुजराबानी र ब्राड्ली इभान्सले ३-३ विकेट लिए भने कप्तान सिकन्दर राजाले १ विकेट लिए ।
जितसँगै जिम्बाबेले २ अंक जोडेको छ । यो समूहको पहिलो खेलमा आइतबार श्रीलंकाले इंग्ल्यान्डलाई हराएको थियो ।
