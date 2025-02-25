इंग्ल्यान्ड र इटलीसँग भएको हारबीचको ग्याप पत्ता लगाउनुपर्छ : प्रशिक्षक स्टुअर्ट ल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२ फागुन, मुम्बई । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक स्टुअर्ट ल ले टी-२० विश्वकपमा इंग्ल्यान्ड र इटली विरुद्ध बेहोरेको हारको ग्यापको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
समूह ‘सी’ अन्तर्गत तेस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिजविरुद्ध खेल्नुअघि शनिबार भएको भएको प्रि-म्याच प्रेस कन्फेरेन्समा बोल्दै लले दुई हारबीचको फरक किन भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्ने बताएका हुन् । पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्डसँग जितको नजिक पुगेर हारेका थियौं, दोस्रो खेलमा इटलीसँग टेरिबल म्याच भयो । यो दुई हारबीचको अन्तर पत्ता लगाउनुपर्छ’ प्रशिक्षक लले भने ।
नेपाललले पहिलो खेलमा इंग्लयान्डविरुद्ध उत्कृष्ट खेलेपनि ४ रनले मात्र पारजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा डेब्यु टोली इटलीसँग १० विकेटको लज्जास्पद हार बेहोरेको थियो ।
तेस्रो खेलमा नेपालले आइतबार वानखेडे स्टेडियममा दुई पटकको विजेता वेस्ट इन्डिजसँग सामना गर्दैछ ।
नेपालले यसअघिका वानखेडे मैदाको सेन्टर पिचमा दुई खेल खेलेको थियो । तर वेस्ट इन्डिज विरुद्ध फरक पिचमा खेल्दैछ । प्रशिक्षक लले पिच खासै फरक नभएको र उस्तै भएको बताएका छन् ।
