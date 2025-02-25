कप्तान रोहित बिरामी, प्रशिक्षक ल भन्छन्- भोलिको खेलका लागि ठीक हुन सक्छन्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२ फागुन, मुम्बई । नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित पौडेल बिरामी परेका छन् । मुख्य प्रशिक्षक स्टुअर्ट लका अनुसार रोहितलाई ज्वरोसँगै पेटको समस्या देखिएको हो ।
वेस्ट इन्डिजसँगको खेलअघि शनिबार आयोजित प्रि-म्याच प्रेस कन्फेरेन्समा बोल्दै प्रशिक्षक लले रोहितलाई समस्या देखिएको भएपनि भोलिसम्म ठीक हुने सम्भावना रहेको बताए ।
रोहित शनिबार भएको नेपालको अभ्यासमा पनि सामेल भएका थिएनन् । प्रशिक्षक लले चिन्ताको विषय नरहेको बताएका हुन् ।
‘रोहितलाई ज्वरो अनि पेटको समस्या पनि देखिएको थियो । तर उनी भोलिको खेलका लागि फाइन (ठीक) हुन सक्छन् । चिन्ताको विषय छैन’ प्रशिक्षक लले भनेका हुन् ।
रोहितले जारी विश्वकपमा नेपालका लागि सर्वाधिक रन बनाएका छन् । पहिलो खेलमा ३९ अनि दोस्रो खेलमा २३ गरी उनले ६२ रन बनाएका छन् ।
नेपालले आइतबार आफ्नो तेस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग खेल्दै छ । खेल विहान सवा ११ बजेदेखि मुम्बईको वानखेडे स्टेडियममा सुरु हुनेछ ।
