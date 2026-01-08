संविधानसभा सदस्य चौधरीसहित जसपा नेपालका नेता कार्यकर्ता कांग्रेस प्रवेश

२ फागुन, काठमाडौं । संविधान सभाका सदस्य एवं जसपा नेपालका नेता केदारनन्दन चौधरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
सर्लाहीको क्षेत्र नं. ४ स्थित बलरा नगरपालिका–९ अचलगढमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी सभापति गगन थापाले उनलाई पाटी प्रवेश गराए ।
उनीसँगै जसपा नेपालका नेता मनिषकुमार मिश्र पनि कांग्रेस प्रवेश गरेका छन्् ।
त्यस्तै जसपा नेतृ विणा सिन्हा, लोसपाबाट विष्णु गापामा अध्यक्षका प्रत्यासी अरविन्द कुमार सिंह, लोेसपाका ४ नम्बर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रसाद यादव, ४ ‘ख’का अध्यक्ष नवल कुमार सिंह लगायत कांग्रेस प्रवेश गरेको थापाको सचिवालयले जनाएको छ ।
