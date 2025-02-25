बेन्टनको अर्धशतकमा इंग्ल्यान्डले स्कटल्यान्डलाई हरायो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसी टी-२० विश्वकप समूह 'सी' को खेलमा इंग्ल्यान्डले स्कटल्यान्डलाई ५ विकेटले हराएको छ।
- इंग्ल्यान्डका टम बेन्टनले ४१ बलमा ६३ रन बनाएर जितमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
- स्कटल्यान्डले दिएको १५३ रनको लक्ष्य इंग्ल्यान्डले १८.२ ओभरमा पूरा गरेको छ।
२ फागुन, मुम्बई । टम बेन्टनले अर्धशतक प्रहार गरेपछि आईसीसी टी-२० विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत समूह ‘सी’ को खेलमा इंग्ल्यान्डले स्कटल्यान्डमाथि जित हासिल गरेको छ ।
शनिबार कोलकातामा भएको खेलमा इंग्ल्यान्डले स्कटल्यान्डलाई ५ विकेटले हराएको हो । स्कटल्यान्डले दिएको १५३ रनको लक्ष्य इंग्ल्यान्डले १८.२ ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो ।
इंग्ल्यान्डलाई जिताउन बेन्टनले ४१ बलमा ४ चौका र ३ छक्कासहित अविजित ६३ रन बनाए । ज्याकब बेथेलले ३२ रन बनाए भने साम करानले २८ रन बनाए ।
स्कटल्यान्डका ब्रान्डन म्याकमुलेन, ब्राड्ली ह्वील, माइकल लिस्क, ब्राड्ली करी र ओलिभर डेभिड्सनले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको स्कटल्यान्डले १९.४ ओभरमा अलआउट हुँदै १५२ रन बनाएको थियो ।
कप्तान रिची बेरिङटनले सर्वाधिक ४९ रन बनाए । माइकल जोन्सले ३३, टम ब्रुसले २४ अनि ओलिभर डेभिड्सनले २० रन बनाए ।
इंग्ल्यान्डका लागि आदिल राशिदले ४ ओभरमा ३६ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । जोफ्रा आर्चर र लियाम डसनले २-२ विकेट लिँदा जेमी ओभरटन र साम करानले १-१ विकेट लिए ।
जितसँगै समूह ‘सी’ मा इंग्ल्यान्डले ३ खेलबाट ४ अंक जोडेको छ । स्कटल्यान्डको ३ खेलमा २ अंक छ । स्कटल्यान्डले अब नेपालसँग खेल्न बाँकी छ ।
यो समूहमा वेस्ट इन्डिज २ खेलमा ४ अंकसहित शीर्षस्थानमा छ । २ खेलमा २ अंक जोडेको इटली तेस्रो स्थानमा अनि अंकविहीन नेपाल पुछारमा छ ।
प्रतिक्रिया 4