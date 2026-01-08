+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१९ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares

एसियन स्मार्ट एग्रो कम्पनी लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सम्पन्न

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २ गते १४:००

२ फागुन, सिरहा । एसियन स्मार्ट एग्रो कम्पनी लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।

विशेष साधारण सभाले कम्पनीको अधिकृत पुँजी वृद्धि गर्ने, जारी पुँजी विस्तार गर्ने तथा प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको कम्पनीले जनाएको छ। साथै आवश्यक निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

कम्पनीको चुक्तापुँजी ३५ करोड रुपैयाँ रहेको र अधिकृत पुँजी ५० करोड राखिएको जानकारी सभामा दिइएको थियो ।

सभामा सहभागी शेयरधनीहरूले कम्पनीको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक सुझावसमेत दिएका थिए । कार्यक्रमको अन्त्यमा अध्यक्ष लामाले उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी तथा सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सभा समापन भएको घोषणा गरेका थिए ।

एसियन स्मार्ट एग्रो कम्पनी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पशुपति पुगेर गृहमन्त्रीले लिए शिवरात्रीको सुरक्षाबारे जानकारी

पशुपति पुगेर गृहमन्त्रीले लिए शिवरात्रीको सुरक्षाबारे जानकारी
‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ मा ७ करोडको गुलाफ बिक्री

‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ मा ७ करोडको गुलाफ बिक्री
यी हुन् नेपालविरुद्ध खेलिसकेका वेस्ट इन्डिजका खेलाडी

यी हुन् नेपालविरुद्ध खेलिसकेका वेस्ट इन्डिजका खेलाडी
अनौठो राज्य : ३१ लाख जनता, ३ राष्ट्रपति र १३ प्रधानमन्त्री !

अनौठो राज्य : ३१ लाख जनता, ३ राष्ट्रपति र १३ प्रधानमन्त्री !
कैलालीमा अनुहार जलेको अवस्थामा जंगलभित्र भेटियो युवतीको शव

कैलालीमा अनुहार जलेको अवस्थामा जंगलभित्र भेटियो युवतीको शव
रबर उद्योग चलाउँछौं भन्नेलाई नै मुद्दा हालिदिउँजस्तो लाग्छ !

रबर उद्योग चलाउँछौं भन्नेलाई नै मुद्दा हालिदिउँजस्तो लाग्छ !

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित