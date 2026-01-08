२ फागुन, सिरहा । एसियन स्मार्ट एग्रो कम्पनी लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।
विशेष साधारण सभाले कम्पनीको अधिकृत पुँजी वृद्धि गर्ने, जारी पुँजी विस्तार गर्ने तथा प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको कम्पनीले जनाएको छ। साथै आवश्यक निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
कम्पनीको चुक्तापुँजी ३५ करोड रुपैयाँ रहेको र अधिकृत पुँजी ५० करोड राखिएको जानकारी सभामा दिइएको थियो ।
सभामा सहभागी शेयरधनीहरूले कम्पनीको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक सुझावसमेत दिएका थिए । कार्यक्रमको अन्त्यमा अध्यक्ष लामाले उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी तथा सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सभा समापन भएको घोषणा गरेका थिए ।
