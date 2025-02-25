राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कपको दोस्रो खेलमा यूएईसँग खेल्दै नेपाल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले थाइल्यान्डमा जारी राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कप क्रिकेटमा दोस्रो खेलमा यूएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ।
- नेपाल र यूएईबीचको खेल बैंककस्थित तेरथाइ क्रिकेट मैदानमा विहान सवा ८ बजेदेखि सुरु हुनेछ।
- नेपाल समूह ‘ए’ मा भारत ‘ए’, पाकिस्तान ‘ए’ र यूएईसँग रहेको छ र शीर्ष २ टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने छन्।
३ फागुन, काठमाडौं । थाइल्यान्डमा जारी राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कप क्रिकेटको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज यूएईसँग खेल्दै छ ।
नेपाल र यूएईबीचको खेल थाइल्यान्डको बैंककस्थित तेरथाइ क्रिकेट मैदानमा विहान सवा ८ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
यसअघि नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तान ‘ए’ सँग ३० रनले पराजित भएको थियो । यूएईले भने भारत ‘ए’ लाई पराजित गरेको थियो ।
प्रतियोगितामा नेपाल समूह ‘ए’ मा भारत ‘ए’, पाकिस्तान ‘ए’ र यूएईसँग परेको छ । समूह ‘बी’ मा बंगलादेश ‘ए’, श्रीलंका ‘ए’, मलेसिया र थाइल्यान्ड छन् ।
नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा मंगलबार भारत ‘ए’ सँग खेल्नेछ ।
समूह चरणबाट शीर्ष २ टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने छन् ।
