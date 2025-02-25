वेस्ट इन्डिजसँगको खेलका लागि नेपाली समर्थक विहानैदेखि वानखेडेमा (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३ फागुन, मुम्बई । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘सी’ को आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले आज वेस्ट इन्डिजसँग खेल्दै छ ।
नेपाल र वेस्ट इन्डिजबीचको खेल विहान सवा ११ बजेदेखि मुम्बईको वानखेडे स्टेडियममा सुरु हुनेछ ।
नेपालको खेलका लागि समर्थकहरू विहानैदेखि स्टेडियमबाहिर उपस्थित भएका छन् ।
खेलभन्दा करिब ३ घण्टा अगाडिदेखि नै नेपाली समर्थकहरू वानखेडेबाहिर मरिन ड्राइभमा उपस्थित भएका छन् ।
वेस्ट इन्डिजविरुद्ध आजको खेल नेपाललाई जित्नैपर्ने दबाब छ ।
तस्वीरहरू
प्रतिक्रिया 4