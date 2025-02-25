कप्तान इशाको शानदार शतकमा नेपालविरुद्ध यूएईको बलियो योगफल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३ फागुन, काठमाडौं । कप्तान इशा ओजाले शानदार शतक बनाएपछि यूएईले राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कपमा नेपालविरुद्ध बलियो योगफल खडा गरेको छ ।
टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको यूएईले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १८९ रन बनायो । इशा ओजाले ६३ बलमा १२५ रन बनाएर इनिङको अन्तिम बलमा रनआउट भइन् ।
उनले १४ चौका र ९ छक्का प्रहार गरिन् । इशाको महिला टी-२०आईमा यो छैटौं शतक हो । उनले यसअघि पहिलो खेलमा भारत ‘ए’ विरुद्ध पनि अविजित ७२ रन बनाएकी थिइन् । उक्त खेल पनि यूएईले जितेको थियो ।
२२-३ भएको अवस्थाबाट यूएईले १८९ रनको योगफल खडा गरेको हो । हिना होचन्दानीले अविजित ४५ रन बनाइन् । इशा र हिना मिलेर चौथो विकेटका लागि १६७ रनको साझेदारी गरे ।
नेपालका लागि मनिषा उपाध्यायले २ विकेट लिँदा कविता कुँवरले १ विकेट लिइन् ।
नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तान ‘ए’ सँग हार बेहोरेको थियो ।
