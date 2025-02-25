पूजा र सम्झनाको अर्धशतकले पनि पुगेन नेपाललाई, यूएईसँग १८ रनले पराजित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३ फागुन, मुम्बई । कप्तान पुजा महतो र सम्झना खड्काको अर्धशतकको बावजुत पनि नेपाल एसीसी राइजिङ स्टार्स महिला क्रिकेटमा आइतबार युएईसँग १८ रनले पराजित भएको छ ।
समूह ए मा रहेको नेपालको यो लगातार दोस्रो हार हो र समूह चरणबाट बाहिरिने संघारमा छ । आइतबारै हुने खेलमा पाकिस्तान ए ले भारत ए लाई पराजित गरेमा नेपाल अन्तिम खेल खेल्नुअघि नै बाहिरिनेछ ।
यूएईले दिएको १९० रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १७१ रन बनाउन सक्यो । नेपालका लागि ओपनर सम्झना खड्काले सर्वाधिक ५८ र कप्तान पुजाले ५३ रन बनाइन् ।
ओपनर विन्दु रावल १६ रन बनाएर चौथो ओभरमा आउट भएपछि कप्तान पुजा र सम्झनाले दोस्रो विकेटका लागि १०४ रनको साझेदारी गरे । सम्झनाले ३९ बल खेल्दा ११ चौका प्रहार गरिन् । पुजाले ३५ बल खेल्दै ८ चौका र १ छक्का प्रहार गरिन् ।
सीता राना मगरले १५ बल खेल्दै २ चौका मदतमा अविजित २२ रन जोडिन् । कविता कुँवर ७ र रुवि पोदार ४ रनमा आउट भए । रोमा थापा ९ रनमा अविजित रहिन् । यूएईकी सुरशा कोट्टे र हिना होत्चान्दनीले २-२ विकेट लिए ।
त्यसअघि थाइल्यान्डको तेरथाई क्रिकेट मैदान नेपालले टस जितेर युएईलाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो । यूएईले सुरुवाती तीन विकेट सस्तैमा गुमाएपनि कप्तान इशा ओझाले सानदार ब्याटिङ गर्दै शतक प्रहार गरेपछि ४ विकेट गुमाएर १८९ रन बनाएको थियो ।
ओपनर तिर्था सतिश १, समाइरा धार्नीधर्का शुन्य र रिनिथा रजित ४ रनमा आउट भएपछि युएईको इनिङ्स सुरुमै धर्मराएको थियो । तर इशाले कप्तानी इनिङ्स खेल्दै यूएईलाई सम्हालिन् ।
इशाले ६३ बल खेल्दै १४ चौका र ९ छक्का प्रहार गर्दै १२५ रन बनाइन् । उनले बाउन्ड्रीबाट मात्रै ११० रन जोडेकी थिइन् । इनिङ्सको अन्तिम बलमा इशा रनआउट हुनुअघि उनले हिना होत्चान्दनीसँग मिलेर चौथो विकेटका लागि १६७ रनको साझेदारी गरेकी थिइन् ।
नेपालका लागि मनिषा उपाध्ययले २ र कविता कुँवरले १ विकेट लिए । नेपालले अब समूह को अन्तिम खेलमा भारत ए सँग खेल्नेछ ।
