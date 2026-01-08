हिमाल सफा राख्ने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार

३ फागुन, काठमाडौं । सरकारले हालै ल्याएको हिमाल सफा राख्ने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत मंसिरमा यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय/सहजीकरण गर्न पत्र लेखेको थियो ।
सोही अनुसार संघीय मामिलाले आरोहण खुला भएका देशभरिका ४ सय १४ चुचुरो रहेका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
सरकारले हिमालको सामर्थ्य वा बहन क्षमता हेरेर आरोही संख्या तोक्नेदेखि विभिन्न योजना समेटेर कार्यायोजना ल्याएको छ ।
