+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बर्लिन फिल्म फेस्टिभल :

बर्लिनमा मिसेल योह र मीन भामबीच भेट : के कुराकानी भयो ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते १२:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हलिउड अभिनेत्री मिसेल योह र नेपाली निर्देशक मीनबहादुर भामबीच बर्लिन फिल्म फेस्टिभलमा भेट भएको छ।
  • योहलाई फेस्टिभलको शीर्ष सम्मान 'गोल्डेन बेयर' प्रदान गरिएको थियो।
  • भामले योहलाई बधाई दिएका थिए र एसियाली फिल्मको उदयबारे कुराकानी भएको थियो।

काठमाडौं । हलिउड र नेपालका दुई ठूला फिल्म स्टारबीच बर्लिन फिल्म फेस्टिभलमा भेट भएको छ । अस्कर विजेता हलिउड अभिनेत्री मिसेल योह र फेस्टिभलका जुरी सदस्य तथा नेपाली फिल्म निर्देशक मीनबहादुर भामबीच फेस्टिभलकै क्रममा भेट भएको हो ।

यसवर्षको बर्लिन फेस्टिभलमा अभिनेत्री योहलाई त्यहाँको शीर्ष सम्मान ‘गोल्डेन बेयर’ प्रदान गरिएको थियो । विश्व फिल्ममा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै उनलाई फेस्टिभलको उद्घाटनमा सम्मान प्रदान गरिएको थियो । सम्मान थाप्न त्यहाँ पुगेकी योह र भामबीच भेट भएको हो ।

‘गोल्डेन बेयर’ सम्मानको लागि जुरी सदस्य भामले अभिनेत्री योहलाई बधाई ज्ञापन गरेका थिए । मलेसियाली अभिनेत्री समेत रहेकी योहले सन् २०२२ मा ‘एभ्रिथिङ एभ्रिह्वेयर अल एट वन्स’ मा अस्करमा सर्वोकृष्ट अभिनेत्रीको विधा जितेकी थिइन् ।

भेटमा यी दुई फिल्मकर्मीबीच विश्व मञ्चमा एसियाली फिल्मको उदयबारे संक्षिप्त कुराकानी समेत भएको थियो । निर्देशक भाम भारतीय अभिनेता आमिर खानपछि बर्लिनको अन्तर्राष्ट्रिय जुरी सदस्य बन्ने दोस्रो दोस्रो दक्षिण एसियाली फिल्ममेकर हुन् ।

मिसेल योह मीन भाम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नीति-याञ्चितको विवाह उत्सवमा रमाए सेलिब्रेटी, पल-बेनिशाको ठुम्का

नीति-याञ्चितको विवाह उत्सवमा रमाए सेलिब्रेटी, पल-बेनिशाको ठुम्का
समृद्धिका २५ स्तम्भसहित यस्तो छ एमालेको घोषणापत्र (पूर्णपाठ)

समृद्धिका २५ स्तम्भसहित यस्तो छ एमालेको घोषणापत्र (पूर्णपाठ)
पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई समर्थन जनाउँदै राप्रपाले भन्यो- समस्या समाधान गरेर मात्र निर्वाचन

पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई समर्थन जनाउँदै राप्रपाले भन्यो- समस्या समाधान गरेर मात्र निर्वाचन
जुम्लामा जिप दुर्घटना, ७ जना घाइते

जुम्लामा जिप दुर्घटना, ७ जना घाइते
एमालेले सार्वजनिक गर्‍यो पार्टीको घोषणापत्र

एमालेले सार्वजनिक गर्‍यो पार्टीको घोषणापत्र
सुनको भाउ तोलामा बढ्यो ४३ सय

सुनको भाउ तोलामा बढ्यो ४३ सय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित