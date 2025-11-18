+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नीति-याञ्चितको विवाह उत्सवमा रमाए सेलिब्रेटी, पल-बेनिशाको ठुम्का

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते १३:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री नीति शाहले शुक्रबार याञ्चित राणासँग धार्मिक विधिअनुसार विवाह गर्दैछिन्।
  • बुधबार राती दरबारमार्गस्थित त्रिसारा रेस्टुरेन्टमा नीति र याञ्चितले निकट सेलिब्रेटी र साथीहरूको लागि भोजको कार्यक्रम आयोजना गरे।
  • सो अवसरमा कुल २५ वटा पर्फमेन्स भएका थिए र पार्टीको होस्ट पूर्वमिस नेपाल आस्माकुमारी केसीले गरेकी थिइन्।

काठमाडौं । अभिनेत्री नीति शाहले शुक्रबार याञ्चित राणासँग धार्मिक विधिअनुसार विवाह गर्दैछिन् । एक सातादेखि नै यो जोडी लगातार विवाह उत्सवमा सहभागी भैरहेको छ ।

बुधबार राती दरबारमार्गस्थित त्रिसारा रेस्टुरेन्टमा नीति र याञ्चितले निकट सेलिब्रेटी र साथीहरूको लागि भोजको कार्यक्रम आयोजना गरे जहाँ फिल्म, संगीत र मोडलिङ क्षेत्रका चर्चित सेलिब्रेटी सहभागी देखिए ।

सो अवसरमा नीतिका ‘मोहर’ को-एक्टरहरू पल शाह, बेनिश हमालले डान्स गरे । सो अवसरमा कुल २५ वटा पर्फमेन्स भएको जानकारी निकट स्रोतले दिएको छ । मध्यरातसम्म चलेको पार्टीको होस्ट पूर्वमिस नेपाल आस्माकुमारी केसीले गरेकी थिइन् ।

‘मिस नेपाल’ का सुन्दरीको पनि इभेन्टमा बाक्लै उपस्थिती थियो । पूर्वमिस नेपालहरू अनुष्का श्रेष्ठ, अस्मी श्रेष्ठ, आस्मा केसीसहित मिस नेपाल टिमका उरुषा भण्डारी लगायत पनि थिए ।

आकृति राजभण्डारी र सन्ध्या केसी पनि सहभागी थिए । शुक्रबार विवाह र शनिबार नीति र याञ्चित भव्य रिसेप्सन पार्टीको समेत आयोजना गरेका छन् ।

नीति शाह याञ्चित राणा विवाह उत्सव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘प्रि-वेडिङ फोटोसुट’ मा रोमान्टिक नीति-याञ्चित

‘प्रि-वेडिङ फोटोसुट’ मा रोमान्टिक नीति-याञ्चित
नीतिलाई लाग्यो विवाह, साथीहरूसँग ‘ब्याचलरेट पार्टी’ मनाउँदै

नीतिलाई लाग्यो विवाह, साथीहरूसँग ‘ब्याचलरेट पार्टी’ मनाउँदै
नीति र याञ्चितको वैवाहिक समारोह ३ दिन, तीन वटा भेन्यूमा हुने

नीति र याञ्चितको वैवाहिक समारोह ३ दिन, तीन वटा भेन्यूमा हुने
नीति शाहलाई हियाउनेहरूका नाममा

नीति शाहलाई हियाउनेहरूका नाममा
‘भ्यानिटी भ्यान’ विवादबारे नीति : मेरो उद्देश्य महिला कलाकारको आवाज बन्नु हो

‘भ्यानिटी भ्यान’ विवादबारे नीति : मेरो उद्देश्य महिला कलाकारको आवाज बन्नु हो
मन्त्रीसमक्ष नीति शाह : सुटिङमा महिला कलाकारलाई शौचालयको समस्या छ, भ्यानिटी भ्यान चाहियो

मन्त्रीसमक्ष नीति शाह : सुटिङमा महिला कलाकारलाई शौचालयको समस्या छ, भ्यानिटी भ्यान चाहियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित