नीति र याञ्चितको वैवाहिक समारोह ३ दिन, तीन वटा भेन्यूमा हुने

अनलाइनखबर
२०८२ पुष ११ गते १७:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री नीति शाहले प्रेमी याञ्चित राणासँग फागुन ८, ९ र १० गते सामाजिक र धार्मिक विधिअनुसार विवाह गर्ने भएकी छिन्।
  • नीति शाह र याञ्चित राणाले गत बैशाख ५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कानूनी विवाह गरेका थिए।
  • विवाहपछि नीतिले अर्को फिल्मको छायांकन गर्ने तयारी रहेको छ भने विवाहअघि फिल्म 'जदौ' को छायांकन गर्नेछिन्।

काठमाडौं । अभिनेत्री नीति शाहले प्रेमी याञ्चित राणासँग फागुन दोस्रो साता सामाजिक र धार्मिक विधिअनुसार विवाह गर्ने भएकी छिन् । यी दुईजनाले फागुनको ८, ९ र १० गते विवाह गर्न लागेका हुन् ।

काठमाडौंमा हुने विवाहको लागि अहिल्यैदेखि तयारी सुरु भएको छ । उनीहरूले सामान्य ढंगले र सीमित पाहुनाको उपस्थितीमा विवाह गर्न लागेको बुझिएको छ ।

‘राम्रो विवाह समारोह गर्ने तर ठिक्कको गर्ने’ नीतिको भनाई उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘फागुनको ८ देखि १० सम्म विवाह कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।’

यी दुईले गत बैशाख ५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कानूनी विवाह गरेका थिए । विवाहअघि नीतिले फिल्म ‘जदौ’ को छायांकन गर्नेछिन् । विवाह पछि अर्को एक फिल्मको छायांकन तयारी रहेको बुझिएको छ ।

नीति शाह याञ्चित राणा
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
