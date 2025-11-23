+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शेखर कोइरालाको उद्घोष- विराटनगरलाई राजनीतिक राजधानी बनाउँछुु

गिरिजाप्रसादको निधनपछि भने विराटनगरको राजनीतिक पहिचान खुम्चिन पुगेको थियो । अहिले पुन: विराटनगरको विरासत फर्काउने उद्घोष शेखरले गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते २१:०१

७ फागुन, विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विराटनगरलाई पुन: राजनीतिक राजधानी बनाउने उद्घोष गरेका छन् । बिहीबार प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा विराटनगरमा तरुण दलले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विराटनगरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले त्यसपछि पनि लामो समय विराटनगर राजनीतिक राजधानी रहेको टिप्पणी गरे ।

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विगुल विराटनगरले फुकेको थियो । कृष्णप्रसाद कोइरालाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको आवाज उठाउँदादेखि नै विराटनगर राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा थियो । त्यसपछि मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहँदा विराटनगर राजनीतिक राजधानीका रूपमा परिचित थियो ।

गिरिजाप्रसादको निधनपछि भने विराटनगरको राजनीतिक पहिचान खुम्चिन पुगेको थियो । अहिले पुन: विराटनगरको विरासत फर्काउने उद्घोष शेखरले गरेका हुन् ।

‘विराटनगरलाई हामी फेरि राजनीतिक राजधानीको रूपमा हामी परिणत गर्छौँ,’ शेखरले भने, ‘कुनै समय विराटनगर मुलुककै औद्योगिक नगरीका रूपमा परिचित थियो, तर अहिले अन्य सहरहरूले हामीलाई उछिनेको आभास भइरहेको छ, म यसपटक संसदमा गएर विराटनगरलाई पुन: राजनीतिक राजधानी र औद्योगिक नगरीका रूपमा स्थापित गर्ने मेरो संकल्प पूरा गर्नेछु ।’

उनले लोकतन्त्र बचाउनका लागि पनि आफू संसदमा जानुपर्ने बताए । उनले अगाडि भने, ‘लोकतन्त्र मासिन्छ कि भन्ने डर छ हामीलाई, राष्ट्र र राष्ट्रियता खतरामा परेको अवस्था छ, त्यसलाई बचाउन पनि म संसद भित्र जान खोजेको । संसदीय सर्वाेच्चताका निम्ती पनि म संसदमा जान खोजेको हो ।’

डा.शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेस विराटनगर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मोरङ-६ मा शेखर : विकास गरेको दाबी गर्दै, भोट माग्दै

मोरङ-६ मा शेखर : विकास गरेको दाबी गर्दै, भोट माग्दै
गगन, शेखर र विजय गच्छदार एकै मञ्चमा : भने- गगनको नेतृत्वमा एक भयौँ

गगन, शेखर र विजय गच्छदार एकै मञ्चमा : भने- गगनको नेतृत्वमा एक भयौँ
तीनै तहमा युवाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ : शेखर कोइराला

तीनै तहमा युवाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ : शेखर कोइराला
१७ वर्षपछि ‘सरप्राइज’ प्रतिस्पर्धामा शेखर–विनोद, नयाँको चुनौती

१७ वर्षपछि ‘सरप्राइज’ प्रतिस्पर्धामा शेखर–विनोद, नयाँको चुनौती
मोरङ-६ बाट शेखर कोइरालाले गरे मनोनयन दर्ता

मोरङ-६ बाट शेखर कोइरालाले गरे मनोनयन दर्ता
शेखरको सचिवालयले भन्यो– गगन थापासँगको सहकार्यमा कुनै सत्यता छैन

शेखरको सचिवालयले भन्यो– गगन थापासँगको सहकार्यमा कुनै सत्यता छैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित