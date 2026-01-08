+
मोरङ-६ मा शेखर : विकास गरेको दाबी गर्दै, भोट माग्दै

मुलुकमा विषम परिस्थिति निर्माण भएको बताउँदै काेइरालाले कांग्रेसले जिते मात्र लोकतन्त्र, संविधान, संसदीय सर्वोच्चता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचान जोगिने बताउँदै आफूलाई भोट दिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते १०:१७

२८ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले मोरङ–६ मा निर्वाचन प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन् । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट उम्मेदवार रहेका नेता कोइरालाले प्रचारप्रसारमा तीव्रता दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रचारप्रसारकै क्रममा मंगलबार एकैदिन कोइरालाले बुढीगंगा गाउँपालिकाका ६ वडामा पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरे । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उनले बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ६ र ७ मा कांग्रेसका पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन् ।

उद्घाटनका क्रममा उनले बुढीगंगा गाउँपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य मात्रामा विकास निर्माणका काम भएको दाबी गरे । खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य संस्थालगायत पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भएको कोइरालाले बताए ।

‘अरू समयको तुलनामा अहिले बुढीगंगाको मुहार फेरिएको छ,’ कोइरालाले भने,‘यदि यहाँ विकास भएको छैन भन्नुहुन्छ भने, म त्यसलाई पत्याउँदिनँ ।’

कोइरालाले चुनावी सभालाई सम्बोधन पनि गरिरहेका छन्, सँगै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न पेशाव्यवसायमा आबद्ध नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर भोट मागिरहेका छन् । मुलुकमा विषम परिस्थिति निर्माण भएको बताउँदै उनले कांग्रेसले जिते मात्र लोकतन्त्र, संविधान, संसदीय सर्वोच्चता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचान जोगिने बताउँदै आफूलाई भोट दिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

कोइरालासँगै कांग्रेसकी समानुपातिक उम्मेदवार रूक्मिणी कोइराला र प्रमिला गच्छदारले पनि संविधान र राष्ट्रको संरक्षणका लागि कांग्रेसलाई विजयी गराउन आग्रह गरिरहेका छन् ।

डा.शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेस मोरङ–६
