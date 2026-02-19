हुम्ला पुग्यो निर्वाचन सामाग्री

९ फागुन, हुम्ला । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशको सबैभन्दा दुर्गम जिल्ला हुम्लामा निर्वाचन सामाग्री आइपुगेको छ । नेपाली सेनाको ‘स्काई ट्रक’मार्फत शनिबार निर्वाचन सामाग्री हुम्ला पुगेको हो ।
नेपाली सेनाको स्काई ट्रकबाट मतपेटिका, सुरक्षा सिल, मसीका मार्कर, स्वस्तिक छाप, स्टिकर, रंगिन मतदाता नामावलीजस्ता निर्वाचन सामग्री आएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी भिमबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।
हुम्लामा थप १९६ मतपेटिका आवश्यक रहेको बताउँदै यसअघि २३५ वटा जिल्लामै रहेको बताए । एउटा मतदान केन्द्रमा तीन वटा मतपेटिका आवश्यक रहेको उनले बताए ।
हुम्लामा १८ हजार २१ जना पुरूष, १६ हजार ३५१ जना महिला गरि कुल ३४ हजार ३७२ जना मतदाता छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4