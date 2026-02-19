लुम्बिनीको सुरक्षा ‘ब्रिफिङ’ लिएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- देशलाई निकास दिनेतिर लागौं

९ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गण्डकी प्रदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशको भ्रमण गरी चुनावी तयारी र समग्र वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले रुपन्देहीको बुटवलमा आज बिहान लुम्बिनी प्रदेश तथा त्यसअन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाका अधिकारीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, नेपाली सेनाको मध्यपश्चिम पृतनाका पृतनापति हिम्मतबहादुर विष्ट, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख भुपेन्द्र खत्री, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं अन्य सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख सचिव काप्री र पृतनापति विष्टले प्रदेशभित्र रहेका २६ वटै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था, चुनावको तयारी र सुरक्षाको योजनाका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो। अन्य सहभागीहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले छोटो अवधिमा निकै मिहिनेत गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाएको र मिहिन कुराहरुलाई पनि ध्यानमा राखी सुरक्षाको योजनासमेत तयार गरेकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै सम्बद्ध अधिकारीहरुलाई धन्यवाद दिइन् ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइन् । उनले निर्वाचनको वातावरण धमिल्याउन खोज्ने तत्वहरूको पहिचान गरी निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा पूर्ण ध्यान दिन निर्देशन दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जनतामा जान नसक्ने केही व्यक्ति र समूहले आफ्नो अस्तित्व देखाउन पनि निर्वाचन बहिष्कारको हल्ला फैलाउने गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्न निर्देशन दिइन् ।
आफ्नो उपस्थिति देखाउन जनजीवनलाई आतंकित पार्ने र रकम असुली (एक्सटर्सन) गर्ने प्रवृत्ति पनि पाइएको र त्यसलाई समयमै निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘बहिष्कार पनि अहिले सजिलो व्यवसायजस्तो भएको छ । जनतामा जानुपरेन । मत माग्नुपरेन । पार्टीको संगठन बनाउनुपरेन । दुईचार जना मिलेर बहिष्कार भन्दियो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ, ‘जनतालाई आतंकित बनायो । चन्दाका नाममा एक्सटर्सन गर्यो । यस्तो प्रवृत्ति छ । यसलाई समयमै निरुत्साहित गर्नुपर्छ । राजनीति गर्ने हो भने त जनतामा मत माग्न जानुपर्यो नि ।’
उनले थप भनेकी छिन्, ‘अहिले सबै सम्हालिएर संयमित भएर देशलाई निकास दिने गरी निर्वाचन सफल बनाउन लाग्नुपर्ने समय हो । यो देश हाम्रो हो । हामीले नै बनाउनुपर्छ । यही देशमा बाँच्नुपर्छ । त्यसैले जस्तासुकै चुनौती आए पनि हामीले सामना गरेर नै अघि बढ्नुपर्छ । देशको माया हुनेहरु सबैले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । निर्वाचन सफल बनाउँदै देशलाई निकास दिन लाग्नुपर्छ ।’
निर्वाचन आफैंमा जित–हारको प्रतिस्पर्धा भएकाले सम्भावित झडपप्रति पनि चनाखो हुनुपर्ने उनले बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको टोली आजै गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दर्शन गर्न पुगेको थियो ।
टोलीमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल र प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले हिजो शुक्रबार मुस्ताङका हिमाली बस्तीको हवाई निरीक्षण गरी मुख्तिनाथ र जोमसोममा अन्तर्क्रिया गरेकी थिइन् ।
मुस्ताङबाट उनी पोखरा पुगेर गण्डकी प्रदेशस्तरीय छलफल गरेकी थिइन् । यसअघि उनले कोशी प्रदेशका सोलुखुम्बु, भोजपुर, ताप्लेजुङ र सुनसरीमा भ्रमण गरी निर्वाचन तयारीको निरीक्षण गरेकी थिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4