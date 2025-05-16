+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : लुम्बिनीमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राजमोले गरे उम्मेदवारी दर्ता

माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २३ गते १७:२५

२३ पुस,बुटवल । माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ का निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय घोराहीमा पुगेर उनीहरुले मनोनयन दर्ता गरेका हुन् । कांग्रेस र एमाले संयुक्त र्‍यालीसहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको तालमेलअनुसार एमालेकी रामकुमारी झाँक्री, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बासुदेव जंगली घिमिरे र चन्द्र केसीले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।

झाँक्री महिला क्लस्टरबाट, जंगली अपांगता क्लस्टरबाट र केसीले अन्य क्लस्टरबाट मनोनयन दिएका हुन् । झाक्रीको प्रस्तावकमा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी र सोही पालिकाका उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसी समर्थक बसेकी छिन् ।

यस्तै जंगलीको प्रस्तावकमा बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री र बंगलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसी समर्थक रहेका छन् । केसीको प्रस्तावकमा दंगिशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु र समर्थकमा शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत रहेका छन् ।

यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागी तीन जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । अपांगता क्लस्टरमा बाँके बैजनाथ ५ निवासी सर्जन बिकले उम्मेदवारी दिएका हुन् । जसको प्रस्तावकमा प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र घर्ती र समर्थकमा प्रदेश सभा सदस्य दिलकुमारी बुढा छिन् । अन्य कलस्टरबाट बृहस्पति अधिकारीले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । उनको प्रस्तावकमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य यमबहादुर नेपाली, समर्थकमा अर्का प्रदेश सभा सदस्य मीना बुढा छिन् ।

महिला कलस्टरबाट दुर्गा भण्डारीले उम्मेदवारी दिएकी छिन् । उनको प्रस्तावकमा प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत चौधरी र समर्थकमा गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा रहेका छन् ।
राजमोले पनि दियो उम्मेदवारी

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट अन्य कलस्टरमा बोमबहादुर खत्री र महिला कलस्टरमा पद्मा पण्डितले उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उनीहरुले मनोनयन दर्ता गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लुम्बिनी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कर्णालीमा कांग्रेसका शाही र एमालेकी राखलले गरिन् मनोनयन दर्ता 

कर्णालीमा कांग्रेसका शाही र एमालेकी राखलले गरिन् मनोनयन दर्ता 
लुम्बिनीमा गठबन्धनबाट झाँक्री, घिमिरे र केसीको उम्मेदवारी

लुम्बिनीमा गठबन्धनबाट झाँक्री, घिमिरे र केसीको उम्मेदवारी
मधेशमा कांग्रेसबाट २ र एमालेबाट एकजनाको उम्मेदवारी

मधेशमा कांग्रेसबाट २ र एमालेबाट एकजनाको उम्मेदवारी
कोशीमा नेकपाका सुन्दास र न्यौपानेले गराए उम्मेदवारी दर्ता, घिमिरे अनुपस्थित

कोशीमा नेकपाका सुन्दास र न्यौपानेले गराए उम्मेदवारी दर्ता, घिमिरे अनुपस्थित
बागमतीमा एमालेका प्रेम दंगालले गराए उम्मेदवारी दर्ता

बागमतीमा एमालेका प्रेम दंगालले गराए उम्मेदवारी दर्ता
गण्डकीमा गठबन्धनबाट जगत र सम्झनाको उम्मेदवारी

गण्डकीमा गठबन्धनबाट जगत र सम्झनाको उम्मेदवारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित