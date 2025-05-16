+
बागमतीमा एमालेका प्रेम दंगालले गराए उम्मेदवारी दर्ता

बुधबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर दंगालले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २३ गते १५:१५

२३ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका प्रेम दंगालले उम्मेदवार दर्ता गराएका छन् ।

बुधबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर दंगालले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा चुनावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जसपा नेपालबीच तालमेल भएको छ ।

१८ सिटमध्ये कांग्रेसलाई ९, एमालेलाई ८ र जसपा नेपाललाई १ सिट भागबन्डा भएको छ।

प्रेम दंगाल बागमती प्रदेश राष्ट्रिय सभा निर्वाचन
