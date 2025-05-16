+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

समस्याग्रस्त सहकारी समिति सदस्य काफ्लेको राजीनामा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २३ गते १४:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेपछि सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य महेशप्रसाद काफ्लेले राजीनामा दिएका छन्।
  • सरकारले काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत गरी रिक्त पदमा कुलप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • मन्त्रालयले पदाधिकारीहरूले दिएको जवाफ अध्ययन गरेको र कार्यालयका काम ठप्प रहेको जनाएको छ।

२३ पुस, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य महेशप्रसाद काफ्लेले राजीनामा दिएका छन् ।

सहकारी ठगलाई नै समितिको कार्यालयले जोगाउने भूमिका खेलेको भन्दै सहकारी पीडित आन्दोलित भएपछि सरकारले सबै पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा जवाफ दिएका काफ्लेले करिब एक महिनापछि राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामा सरकारले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । साथै उक्त रिक्त पदमा कुलप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा अन्य पदाधिकारीले भने जवाफ बुझाएका छन् । उनीहरुले सरकारको निर्णय पर्खेर बसेका छन् ।

मन्त्रालयले पनि पदाधिकारीहरूले दिएको जवाफलाई अध्ययन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधदेखि कार्यालयका काम ठप्प छ । मन्त्रालयले पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधको एक महिना बितिसकेको छ ।

महेशप्रसाद काफ्ले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गगन थापा लगायत विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गरे बुद्धिजीवीसँग छलफल

गगन थापा लगायत विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गरे बुद्धिजीवीसँग छलफल
सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका खातीको उम्मेदवारी दर्ता

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका खातीको उम्मेदवारी दर्ता
पटकपटक हारेकी सम्झना : राष्ट्रिय सभामा जितको नजिक

पटकपटक हारेकी सम्झना : राष्ट्रिय सभामा जितको नजिक
गण्डकीमा नेकपाबाट लुइँटेल र लामाको उम्मेदवारी

गण्डकीमा नेकपाबाट लुइँटेल र लामाको उम्मेदवारी
विवादबीच कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आह्वान

विवादबीच कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आह्वान
सुदूरपश्चिममा एमालेकी भण्डारीले गरिन् उम्मेदवारी दर्ता

सुदूरपश्चिममा एमालेकी भण्डारीले गरिन् उम्मेदवारी दर्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित