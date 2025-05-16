सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका खातीको उम्मेदवारी दर्ता

२३ पुस, धनगढी । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका खम्मबहादुर खातीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अनुसार खातीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
उनले नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाहीको प्रस्ताव र एमालेका चक्रबहादुर मल्लको समर्थनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
गठबन्धनको तर्फबाट यसअघि एमालेकी लिला भण्डारीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् ।
यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट महिलामा रJजी बस्नेत र अन्यमा टिकाराम जैशीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4