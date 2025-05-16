+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पटकपटक हारेकी सम्झना : राष्ट्रिय सभामा जित नजिक

उपमेयर, मेयर र अघिल्लो राष्ट्रिय सभामा पराजित भएकी सम्झना देवकोटा यसपटक जितको नजिक देखिन्छिन्, किनभने कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनसँग बलियो मतभार छ ।

1Comments
Shares
अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०८२ पुष २३ गते १४:५४
गत ३० वैशाख २०७९ मा भएको स्थानीय तह चुनावमा एमालेबाट मेयर उम्मेदवार रहेकी सम्झना देवकोटा प्रचारका क्रममा । फाइल तस्वीर ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आउँदो माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरी उम्मेदवार तय गरिसकेका छन्।
  • गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको मतभारले गठबन्धनलाई बलियो बनाएको छ
  • गोरखाकी एमाले नेत्री सम्झना देवकोटा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जित्ने सम्भावना बलियो रहेकी उम्मेदवार हुन् ।

२३ पुस, पोखरा । २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा १९ जना युवाको ज्यान गयो । गोरखाकी एमाले नेत्री सम्झना देवकोटाले घटनाको जिम्मा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिनुपर्ने भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखिन् । तर, एमाले नेताहरूका दबाब र २४ भदौको विध्वंशपछि स्टाटस हटाइन् ।

त्यसयता उनले एमाले अध्यक्ष ओलीको पक्षमा लगातारजसो स्टाटस र भिडियोहरू अपलोड गर्न थालिन् । एमालेको ११औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन चाहे पनि ओली प्यानलमा परिनन् । र, पराजित भइन् । तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने तिनै ओली दाहिना भइदिए । अर्थात्  टिकट प्राप्त गरिन् ।

आउँदो माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसैअनुसार उम्मेदवार तय गरिसकेका छन् । कांग्रेस र एमालेबीचको तालमेलले गठबन्धनसँग बलियो मतभार बनेको छ ।  जसका कारण सम्झना राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विजयी हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।

देवकोटा तिनै एमाले नेतृ हुन्, जसले गोरखा नगरपालिकाको उपमेयर, मेयर हुँदै अघिल्लो राष्ट्रिय सभामा समेत हार बेहोरेकी थिइन् ।

एमालेको कमजोर जनाधार भएको गोरखामा २०७४ मा उपमेयर र २०७९ मा मेयरमा पराजित भएपछि २०८० माघ ११ गते भएको राष्ट्रिय सभामा एमालेले हार्ने चुनाव पनि उनैलाई लडाएको थियो । त्यसको ठिक २ वर्षपछि एमालेबाटै टिकट पाएपछि भने उनको हारमा पूर्णबिराम लाग्ने देखिँदैछ ।

गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभामा एमालेबाट देवकोटाले टिकट पाएकी छिन् भने कांग्रेसबाट जगत तिमिल्सिनाले टिकट पाएका छन् । प्रमुख दुई दल मिल्दा जित पक्का हुने अंकगणितले देखाउँछ ।

यता, जनताबाट पटकपटक हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रवृत्ति प्रमुख दलले दोहोर्‍याएको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ । उपमेयरदेखि मेयर र राष्ट्रिय सभासम्म उनैलाई टिकट दिएको भन्दै कतिपय एमाले कार्यकर्ताले गुनासो गरिरहेका छन् ।

देवकोटा भने हार हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि पार्टीका निम्ति अघिल्ला चुनावमा होमिएको जिकिर गर्छिन् । ‘म पार्टीको सिपाही हुँ । यसअघि एमालेले हार्छ भन्ने जान्दाजान्दै मैदानमा उत्रिएकी थिएँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘मैले पटकपटक अवसर पाएको होइन । एउटा पार्टीको सिपाही जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मैदानबाट भाग्दैन । म भागिनँ र हार्ने चुनाव पनि पार्टीका निम्ति लडिरहें ।’

कठिन परिस्थितिमा पनि पार्टीका निम्ति लडेको र योगदान गरेको फल अहिले मिलेको उनी बताउँछिन् । गोरखा घर भएर काठमाडौंमा समेत बस्दै आएकी देवकोटाले मंगलबार नै आफूले टिकट पाउने जानकारी पाइसकेकी थिइन् ।

काठमाडौंबाट बुधबार पोखरा आइपुगेकी देवकोटा एमाले सचिव तथा संगठन विभागमा आफू सचिव हुँदा प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेका खगराज अधिकारीसँगै उम्मेदवार मनोनयन गर्न पुगेकी छिन् ।

२३ भदौको घटनाले आफूलाई छोएको र २४ गतेपछि एमालेकै विचार, लाइन ठिक रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि घटनाको जिम्मेवार एमाले नहुने भनेर आफूले भनेको उनले सुनाइन् । निरन्तर पार्टीमा लागेका इमान्दार कार्यकर्तालाई नेतृत्वले न्याय गर्छ भन्ने देखिएको उनको दाबी छ ।

देवकोटा जिल्लामा सचिव नेतृत्वमा हुने प्रणाली हटेर अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गएपछि गोरखाको सचिवमा निर्वाचित भएकी थिइन् । २०६६ सालमा मतदानबाटै चुनिएकी उनी देशभरका एमाले जिल्ला सचिव बनेका २ जना महिलामध्ये एक हुन् । त्यो बेला देवकोटा र झापामा पवित्रा निरौला मात्र पार्टी सचिव बन्न सफल भएका थिए ।

देवकोटा गोरखा नगरपालिका–३ नारेश्वरकी स्थायी बासिन्दा हुन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगत चार दशक लामो यात्रा गरेकी देवकोटा २०४० सालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिएकी हुन् । त्यतिबेला अनेरास्ववियु विन्ध्यावासिनी माविको प्रारम्भिक कमिटीको सचिव पदमा रहेर राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् ।

२०४५ सालमा अनेरास्ववियु गोरखा क्याम्पस इकाइको सहसचिव भएर काम गरेकी उनले २०४७ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएकी थिइन् । २०४८ सालमा अखिल नेपाल महिला संघ, जिल्ला कमिटीको संस्थापक अध्यक्ष बनेर महिला आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी देवकोटा २०५४ सालबाट जिल्ला सदस्य, जिल्लाको सचिव हँुदै २०७४ मा प्रदेश कमिटी सदस्य थिइन् ।

दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक सूचीमा परेकी उनले त्यसपछि लगातार टिकट पाएकी छन् । २०७४ मा गोरखा नगरको उपमेयर, २०७९ मा मेयर, २०८० मा राष्ट्रिय सभामा टिकट पाएर पनि उनले जितिनन् ।

कस्तो छ मतभार

गण्डकी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ सदस्य छन् । जसको मतभार १ हजार ४३१ हुन आउँछ । स्थानीय तहतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट नगर प्रमुख १५, उपप्रमुख ११, गाउँपालिका अध्यक्ष २१ र उपाध्यक्ष २० गरी ६७ जना निर्वाचित छन् । राष्ट्रिय सभामा तिनको मतभार १९ का दरले जोड्दा १ हजार २७३ हुन आउँछ । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस एक्लैको २ हजार ७०४ मतभार छ ।

२०८० माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि एमालेबाट पुस २३ गते मनोनयन दर्ता गराएपछि सम्झना देवकोटालगायत एमालेका उम्मेदवार ।

गण्डकीमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले हो । गण्डकी प्रदेश सभामा २२ जना सदस्य छन् । जसको मतभार १ हजार १६६ हुन्छ । स्थानीय तहतर्फत एमालेले नगर प्रमुख ८, उपप्रमुख ९ र गाउँपालिका अध्यक्ष २७, उपाध्यक्ष २४ गरी ६८ जना निर्वाचित छन् । जसको मतभार १ हजार २९२ हुन आउँछ ।

प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको कूल मतभार २ हजार ४५८ छ । एमालेबाट निर्वाचित ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवबहादुर नेपाली निलम्बित छन् । उनीबाट प्राप्त हुने १९ मतभार घटाउँदा एमालेको पक्षमा २ हजार ४३९ मतभार हुनेछ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा गण्डकी प्रदेश सभामा तत्कालीन माओवादीबाट ८ सिट जितेको छ । जसको मतभार ४२४ हुन आउँछ । तर माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी फणिन्द्र देवकोटा नेपाल समाजवादी हुँदै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा छन् ।

स्थानीय तहतर्फ माओवादीबाट नगर प्रमुख २, उपप्रमुख ७, गाउँपालिका अध्यक्ष ९, उपाध्यक्ष १२ गरी ३० जना निर्वाचित छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट पोखराका मेयर धनराज आचार्य पनि नेकपामै छन् । उनीसहित जसको मतभार ५८९ हुन आउँछ । प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका गरी फणिन्द्रले मत नहाल्दा माओवादीसँग ९६० मतभार हुन्छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्थानीय तहतर्फ नगर प्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष १ र उपाध्यक्ष १ जना गरी ३ जना निर्वाचित छन् । जसको मतभार ५७ छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट गण्डकी प्रदेशसभामा २ जनाले जितेका छन् भने स्थानीय तहतर्फ शून्य छ । राप्रपाको मतभार राष्ट्रिय सभामा १ सय ६ हुने छ ।

सम्झना देवकोटा
लेखक
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित