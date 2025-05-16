डडेल्धुरा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षलाई मोसो

२३ पुस, काठमाडौं । डडेल्धुरा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझालाई कार्यकक्षमै मोसो दलिएको छ ।
आफूहरूलाई नेकपा बहुमतको कार्यकर्ता बताउने चार जनाले बुधबार दिउँसो साढे एक बजेतिर ओझालाई मोसो दलेका हुन् ।
ओझाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले नचिनेका चार जना आएर अस्पतालको सेवा सुविधा बारे सोध्न थाले । मैले पानी खाउँ भन्दै सामान्य कुराकानी गरिरहेको थिएँ, एक्कासी मोसो दल्न थाले ।’
आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गर्दा उनीहरूको व्यवहार सामान्य देखिएको ओझाले बताए ।
उनले भने, ‘काम गर्ने क्रममा गल्ती कमी भएको रहेछ भने कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्छ तर यसरी गैरकानुनी हर्कत गर्ने छुट कसैले पाउनु हुँदैन ।
डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइरालाले मोसो दल्नेहरू जंगलतिर भागेको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
अधिकारीले भने, ‘मोसो दलेर जंगलतिर भागेको सूचना आएको छ, उनीहरू छिट्टै पक्राउ पर्छन् ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ३ जेठ २०८० मा ओझा तीन वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
