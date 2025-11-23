+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टाटा कमर्सियल गाडीहरूका लागि होली सर्भिस क्याम्प सञ्चालन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १० गते १४:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिप्रदी ट्रेडिङले फागुन १० देखि १५ सम्म टाटा कमर्सियल गाडीका लागि होली सर्भिस क्याम्प आयोजना गरेको छ।
  • क्याम्पमा ब्रेक सिस्टम, इन्जिन हेल्थ, टायर सेफ्टी लगायत १० वटा प्वाइन्टमा गाडीको चेकअप गरिने कम्पनीले जनाएको छ।
  • मर्मतमा १५ देखि २० प्रतिशत छुट, ल्यूब्रिकेन्टमा २२ प्रतिशत छुट र लेवर चार्जमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

१० फागुन, काठमाडौं । रङको पर्व होली नजिकिँदै गर्दा सिप्रदी ट्रेडिङले टाटा कमर्सियल गाडीमा होली सर्भिस क्याम्प आयोजना गरेको छ ।

फागुन १० देखि १५ सम्मका लागि होली सर्भिस क्याम्प आयोजना हुने छ । उक्त क्याम्प सिप्रदीका २० वटा सर्भिस सेन्टरहरुमा एकै साथ सञ्चालन हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

उक्त क्याम्पमा सहभागी ग्राहकका गाडीको सुरक्षित यात्रा सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि विशेष १० वटा प्वाइन्टहरु सञ्चालन हुनेछ । जसमा ब्रेक सिस्टम, कुलिङ सिस्टम, इन्जिन हेल्थ तथा ल्यूव्रिकेसन, टायर/ह्विल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, स्टेरिङ तथा सस्पेन्सन, क्लच तथा ट्रान्समिसन, क्याविन सेफ्टी, च्यासिस तथा अन्डरबडी चेक र इमरजेन्सी तथा सेफ्टी सम्बन्धी चेकअप सुविधा छन् ।

यी चेकअपबाट गाडीको कन्डिसनको बारेमा पूर्ण जानकारी प्रदान हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘यदि मर्मत तथा सम्भार गर्नु पर्ने अवस्था भएमा टाटा जेन्यूइन पार्ट्समा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट, ल्यूब्रिकेन्टमा २२ प्रतिशत छुट र लेवर चार्जमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

सर्भिस प्यकेजमा दर्ता भएकाले यही सुविधा एक वर्षसम्म पाउन सक्नेछन् । प्रि सर्भिस बुकिङ गरी वर्कसप आउने भाग्यशाली तीन जना ग्राहकलाई स्मार्ट फोन जित्ने सुर्वण अवसर पनि प्रदान हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो अवधिमा २ हजार सवारीको चेकअप हुने कम्पनीको अनुमान छ ।

 

टाटा कमर्सियल गाडी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बढ्यो चामल आयात, घट्यो धान : ७ महिनामै साढे २५ अर्ब विदेशियो

बढ्यो चामल आयात, घट्यो धान : ७ महिनामै साढे २५ अर्ब विदेशियो
यो चिनियाँ एआईसँग हलिउड किन डराउँदैछ ?

यो चिनियाँ एआईसँग हलिउड किन डराउँदैछ ?
भक्तपुर- १ : मतदाता भन्छन्- सधैँ जनतामाझ रहने उम्मेदवारलाई मात्र मत दिन्छौँ

भक्तपुर- १ : मतदाता भन्छन्- सधैँ जनतामाझ रहने उम्मेदवारलाई मात्र मत दिन्छौँ
३० वर्ष कटेपछि रोनाल्डोले गरे ५०० गोल

३० वर्ष कटेपछि रोनाल्डोले गरे ५०० गोल
विधेयक बोकेर मतदाताका घरदैलोमा नरेश भण्डारी

विधेयक बोकेर मतदाताका घरदैलोमा नरेश भण्डारी
डाँफे जल उद्योगका थोत्रा र कुच्चिएका जार नष्ट, सरसफाइमा चरम लापरबाही

डाँफे जल उद्योगका थोत्रा र कुच्चिएका जार नष्ट, सरसफाइमा चरम लापरबाही

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित