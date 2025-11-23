७ महिनामा ७८ करोडको अदुवा निर्यात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७ महिनामा नेपालले ९६५६ टन अदुवा निर्यात गरी ७७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा भित्र्याएकाे छ।
- गत आवको तुलनामा अदुवा निर्यात परिमाण झन्डै साढे तीन गुणा र आम्दानी दोब्बर वृद्धि भएको छ।
- नेपालबाट निर्यात भएको अदुवामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ताजा अदुवा हो, जसको प्रमुख गन्तव्य भारत, बंगलादेश, जर्मनी, यूएई र अस्ट्रेलिया रहेका छन्।
१० फागुन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७ महिनामा नेपालबाट हुने अदुवा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार साउनदेखि माघसम्म अवधिमा नेपालले ९ हजार ६ सय ५६ टन (९६ लाख ५६ हजार ५ सय ६० किलो) अदुवा विश्व बजार निर्यात गरेको छ । यसबाट मुलुकमा कुल ७७ करोड ७९ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ ।
गत आव २०८१/८२ सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष अदुवा निर्यात परिमाण झन्डै साढे तीन गुणा बढेको छ भने यसबाट हुने आम्दानी झन्डै दोब्बर वृद्धि भएको हो ।
गत वर्ष सात महिनामा नेपालबाट जम्मा २ हजार ७ सय १७ टन अदुवा मात्रै निर्यात भएको थियो, जसबाट देशले ३९ करोड ८४ लाख १९ हजारमात्र आम्दानी गरेको थियो ।
तथ्यांकलाई तुलनात्मक हेर्दा एक वर्ष अन्तरमा अदुवा निर्यातबाट हुने कुल आम्दानीमा करिब ३८ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ भने परिमाण झन्डै ६ हजार ९ सय ३९ टन बढेको छ ।
चालु आव नेपालबाट निर्यात भएको कुल अदुवामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ‘ताजा अदुवा’ को छ । यस अवधिमा ९ हजार १ सय ६१ टन ताजा अदुवा निर्यात भएको छ, जसबाट ५६ करोड ६५ लाख ४५ हजार आम्दानी भएको छ । जबकि, गत वर्ष सोही अवधिमा जम्मा २ हजार ४ सय ५३ टन ताजा अदुवा निर्यात गरी २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँमात्र भित्रिएको थियो ।
ताजा अदुवाका साथै प्रशोधित अदुवा (सुठो र पिँधेको) निर्यातमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । यस वर्ष ७ महिनामा ३ सय २९ टन सुठो निर्यात हुँदा १७ करोड ८४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र अन्य प्रकारका पिँधेका वा प्रशोधन गरिएका १ सय ६६ टन अदुवा निर्यातबाट ३ करोड २८ लाख ८७ हजार भित्रिएको छ ।
गत वर्ष सोही अवधिमा २ सय ६३ टन सुठोमात्र निर्यात भएको थियो, जसको मूल्य ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर थियो ।
चालु आव नेपाली अदुवा भारत र बंगलादेश सहित युरोपको जर्मनी, खाडी मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) र अस्ट्रेलियासम्म पुगेको छ । नेपाली अदुवाको सबैभन्दा ठूलो र परम्परागत बजार छिमेकी भारत नै रहेको छ ।
७ महिना अवधिमा भारतमा मात्रै ८ हजार ९ सय ३७ टन ताजा अदुवा (५४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबर), १ सय ४४ टन सुठो (२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ) र १ सय ६६ टन अन्य पिँधेको अदुवा (३ करोड २८ लाख रुपैयाँ) निर्यात भएको छ ।
भारतपछि ताजा अदुवाको दोस्रो ठूलो गन्तव्य बंगलादेश बनेको छ, जहाँ २ सय २४ टन ताजा अदुवा (१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ) र १५ टन सुठो (१० लाख रुपैयाँ) निर्यात भएको छ ।
परिमाणका हिसाबले युरोपेली देश जर्मनीमा भारतमा भन्दा बढी सुठो निर्यात भएको छ र मूल्यका हिसाबले यो निकै फाइदाजनक देखिएको छ । यस अवधिमा जर्मनीमा १ सय ६४ टन सुठो निर्यात हुँदा १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको छ ।
त्यस्तै खाडी देश यूएईमा ५ टन सुठो निर्यात गरेर २४ लाख ७ हजार रुपैयाँ भित्र्याइएको छ भने अस्ट्रेलियामा पनि करिब १ सय १२ किलो (०.११ टन) पिँधेको अदुवा निर्यात भएको छ ।
