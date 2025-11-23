+
भक्तपुरमा कजारिया रमेश टाइल्सको नयाँ शोरुम विस्तार

२०८२ फागुन १० गते १८:००

  • कजारिया रमेश टाइल्स लिमिटेडले भक्तपुरको सल्लाघारीमा विशेष शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ।
  • शोरूम पीएनएस ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सद्वारा सञ्चालन गरिएको छ र उद्घाटन समारोहमा मिस वर्ल्ड नेपाल २०२४ आश्मा केसीको उपस्थिति थियो।
  • कम्पनीले उच्चस्तरीय टाइल्स उत्पादन गर्दै नेपालभर १०० भन्दा बढी शोरूमहरूको सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ।

१० फागुन, भक्तपुर । कजारिया रमेश टाइल्स लिमिटेडले भक्तपुरको सल्लाघारीमा विशेष शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

उक्त शोरूम पीएनएस ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सद्वारा सञ्चालन गरिएको छ । शनिबार आयोजित उद्घाटन समारोहमा कजारियाका प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो ।

भक्तपुर तथा आसपासका क्षेत्रका ग्राहकलाई उच्चस्तरीय टाइल्ससम्बन्धी सबै समाधान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नयाँ शोरुम सञ्चालन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा मिस वर्ल्ड नेपाल २०२४ आश्मा केसीको पनि उपस्थिति थियो ।  ‘नेपालमा निर्माण तथा इन्टेरियर डिजाइन क्षेत्र तीव्र रूपमा विकसित भइरहेको छ, हामी मजबुत, आकर्षक तथा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त उत्पादनमार्फत यस विकासलाई थप सुदृढ गर्न उत्साहित छौँ’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

नयाँ शोरूममा कजारियाका प्रिमियम टाइलहरूको प्रदर्शन गरिएको छ । ‘नवप्रवर्तन, गुणस्तर र डिजाइनप्रति कजारियाको प्रतिबद्धताले टाइल उद्योगमा नयाँ आयाम थप्ने छ’ कम्पनीले भनेको छ ।

कजारिया रमेश टाइल्स देशकै सबैभन्दा ठूलो टायल उत्पादन उद्योगका रुपमा चिनिन्छ । ‘अत्याधुनिक प्रविधियुक्त यस उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्दै ३ हजार भन्दा बढी डिजाइन विकल्पहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसले आन्तरिक सजावटलाई अझ आकर्षक र दिगो बनाउँछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हाल कजारियाले नेपालभर १०० भन्दा बढी शोरूमहरूको सशक्त सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ । कम्पनीका उत्पादनहरूमा ग्लेज्ड भिट्रिफाइड टायल (६०×१२० से.मी., ६०×६० से.मी., १९.५× १२० से.मी.), हेभी ड्युटी ग्लेज्ड भिट्रिफाइड टायल (४०× ४०से.मी.) तथा सेरामिक वाल टायल (३०× ६० से.मी., ३०× ४५ से.मी.) समावेश छन् ।
यी टायलहरू पानी तथा दाग प्रतिरोधी, बलियो, दिगो र आधुनिक डिजाइनमा उपलब्ध छन् ।

कजारिया रमेश टाइल्स
सम्बन्धित खबर

पारिश्रमिक नपाउने फिल्मकर्मी धमाधम मुख खोल्दै

पारिश्रमिक नपाउने फिल्मकर्मी धमाधम मुख खोल्दै
५ दिनको प्रयासपछि मनाङमा हिउँ पन्छाएर बनाइयो बाटो

५ दिनको प्रयासपछि मनाङमा हिउँ पन्छाएर बनाइयो बाटो
सीडीएससी सीईओ नियुक्तिमा नेप्सेको मनोमानी, खुला प्रतिस्पर्धा छाडेर आफ्नै कर्मचारी नियुक्त 

सीडीएससी सीईओ नियुक्तिमा नेप्सेको मनोमानी, खुला प्रतिस्पर्धा छाडेर आफ्नै कर्मचारी नियुक्त 
सेनाले ४३ जिल्लामा पुर्‍यायो निर्वाचन सामग्री

सेनाले ४३ जिल्लामा पुर्‍यायो निर्वाचन सामग्री
शत्रुघ्न सिन्हाको पक्षमा फैसला : अनुमति बिना 'खामोश' संवाद प्रयोग गर्न नपाइने

शत्रुघ्न सिन्हाको पक्षमा फैसला : अनुमति बिना ‘खामोश’ संवाद प्रयोग गर्न नपाइने
शृंखलाबद्ध व्यक्ति हत्या : २० वर्षदेखि प्रहरी खोजी सूचीमा रहेका व्यक्ति भारतबाट पक्राउ

शृंखलाबद्ध व्यक्ति हत्या : २० वर्षदेखि प्रहरी खोजी सूचीमा रहेका व्यक्ति भारतबाट पक्राउ

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
'ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन'

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

