+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चुनाव प्रचारमा भौतिक स्वरूपका निर्वाचन चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको अनुरोध

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १० गते २०:१३

१० फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा भौतिक स्वरूपका निर्वाचन चिह्न प्रयोग नगर्न राजनीतिक दल  तथा उम्मेदवारहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारसँग यस्तो आग्रह गरेको हो ।

कपडा, तुल, फ्लेक्स वा कागजमा छापी वा प्रिन्ट गरी आफ्नो निर्वाचन चिह्न भने प्रयोग गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले तोकेको मापदण्ड विपरीत कुनै धातु, काठ वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिका सामग्रीबाट बनेको भौतिक स्वरूपका निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा सुरक्षा जोखिम बढ्ने आयोगको भनाइ छ ।

चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले यस्ता किसिमका भौतिक स्वरूपका निर्वाचन चिह्न प्रयोग गरी निर्वाचन प्रसाचरप्रास गर्दा आम जनमानसमा सुरक्षामा असर पर्ने आयोगको बुझाइ छ ।

साथै निर्वाचन आचारसंहितामा तोकिए बमोजिमको मापदण्ड बमोजिम दलको झण्डा र चुनाव चिह्नको माध्यमबाट मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न गराउन आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :

निर्वाचन आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचनको समयमा तीन दिन बिदा दिन सरकारलाई आयोगको सिफारिस

निर्वाचनको समयमा तीन दिन बिदा दिन सरकारलाई आयोगको सिफारिस
भ्रममा नपरे हुन्छ, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ : आयोग

भ्रममा नपरे हुन्छ, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ : आयोग
मतपत्र जिल्ला-जिल्ला पुर्‍याइँदै

मतपत्र जिल्ला-जिल्ला पुर्‍याइँदै
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा ७५ जनालाई स्पष्टीकरण, ५२ ले दिए जवाफ

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा ७५ जनालाई स्पष्टीकरण, ५२ ले दिए जवाफ
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ४ हजार ३ सयले लिए परिचयपत्र

निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ४ हजार ३ सयले लिए परिचयपत्र
८६७ उम्मेदवारले मात्रै खोले बैंक खाता, २५३९ को बाँकी

८६७ उम्मेदवारले मात्रै खोले बैंक खाता, २५३९ को बाँकी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित