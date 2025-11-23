एमाले निवर्तमान सांसद थपलिया रास्वपा प्रवेश

११ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी निवर्तमान सांसद सम्झना थपलिया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेकी छिन् ।
सिरहाको गोलबजारमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनी रास्वपा प्रवेश गरेको सह–प्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिए ।
उनीसहित अन्य एमाले नेता, कार्यकर्ता पनि प्रवशे गरेको रास्वपाको दाबी छ ।
रास्वपाका नेता तथा समानुपातिक उम्मेदवार पुरुषोत्तम यादवले उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरेका थिए ।
