+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ओली भन्छन्- पैसाले धनी बनाउँदैन, पैसाले विकास गर्ने होइन

‘यो देश हाम्रो संकल्पले बन्ने हो, पैसाले हुन्न । गर्छु, म सक्छु भनेर हिम्मत गरेपछि सकिन्छ’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ९ गते १९:३५

९ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पैसाले धनी बनाउने नभई संकल्पले बन्ने बताएका छन् । शनिबार निजी क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘पैसाले धनी बनाउने होइन, पैसाले विकास गर्ने होइन,’ ओलीले भने, ‘विकास आइडिया, दृष्टिकोण र सोचले गर्छ । विकास भएपछि पैसा कमाइन्छ ।’

अर्बौँ जनसंख्या भए पनि गरिब रहेको चीनले गरिबी हटाएको ओलीले दाबी गरे । ‘डेढ अर्ब जनसंख्यालाई गरिबीबाट हटाएको छ । अहिले गर्वसँग गरिबी निवारण गरेको भन्छ । चीनसँग पैसा भएर गरिबी हटाएको हो र ?,’ उनले भने ।

त्यस कारण आफूले म बनाउँछु मेरो देश भन्ने नारा दिएको उनले बताए । उनले भने, ‘अब सिंगो देशले भन्नुपर्छ म बनाउँछु मेरो देश । अब यो मेरो मात्र नारा होइन ।’

देश नेपालीकै संकल्पले बन्ने उनले बताए । ‘यो देश हाम्रो संकल्पले बन्ने हो, पैसाले हुन्न । गर्छु, म सक्छु भनेर हिम्मत गरेपछि सकिन्छ,’ उनले भने । दुई वर्षभित्र मेचीदेखि महाकालीसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउन सकिएको उनले दाबी गरे ।

‘केही वर्षभित्र नेपाललाई सडकमय बनाउन सकिँदो रहेछ । खेतहरूमा सिँचाइ पुर्‍याउन सकिँदो रहेछ । हामीले पुर्‍याएका छौँ,’ ओलीले भने । गफ गरेर पनि देश नबन्ने उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘देश बनाउन कङ्क्रिट योजना चाहिन्छ ।’

केपी शर्मा ओली देश विकास नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले घोषणापत्र : जेनजीलाई प्रत्येक महिना १० जीबी डाटा, उद्यमीलाई १० हजारको डलर कार्ड

एमाले घोषणापत्र : जेनजीलाई प्रत्येक महिना १० जीबी डाटा, उद्यमीलाई १० हजारको डलर कार्ड
ओली र बालेनसँग लाइभ डिबेट पर्खिरहेकी यी कांग्रेस उम्मेदवार

ओली र बालेनसँग लाइभ डिबेट पर्खिरहेकी यी कांग्रेस उम्मेदवार
झापाका मतदातामाझ ओलीले भने- एमाले सिध्याउन आगो लगाए

झापाका मतदातामाझ ओलीले भने- एमाले सिध्याउन आगो लगाए
मतदातासँग ओलीले भने- देशभक्तिको काम गर्नै नहुने, मजाक बनाइदिने

मतदातासँग ओलीले भने- देशभक्तिको काम गर्नै नहुने, मजाक बनाइदिने
दमक टावरबारे ओली- नबुझ्नेहरूले विरोध गरेका हुन्, दमकको पहिचान हो

दमक टावरबारे ओली- नबुझ्नेहरूले विरोध गरेका हुन्, दमकको पहिचान हो
टोलमा ओली, रोडमा बालेन

टोलमा ओली, रोडमा बालेन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित