५ फिल्मले गरे दशैंमा आउने घोषणा, पर्वमा रिलिज गर्न किन मरिहत्ते ?

काठमाडौं । २०८३ सालको दशैंका लागि नेपाली फिल्मको रिलिज तालिका लगभग तय भइसकेको देखिन्छ । चाडपर्वमा दर्शक हलतर्फ आकर्षित हुने मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राख्दै पाँच फिल्मले दशैंलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरिसकेका छन् ।
दीपकराज गिरीको ‘छ माया छपक्कै २’, विराज भट्टको ‘१२ गाउँ २’, ज्ञानेन्द्र देउजाको ‘झिंगेदाउ २’, चन्द्र पन्तको ‘आबाट आमा २’ र ‘महाराजधिराज’ दशैंमा रिलिज हुने बताइएको छ ।
तर यीमध्ये धेरैजसो फिल्मको छायांकन अझै सुरु हुन बाँकी छ । भुवन केसीको ‘बाटुलो जुन’, वसन्त निरौलाको ‘पाँच पाण्डव’ र अशोक शर्माको ‘डबल ट्रिपल’ पनि दशैं लक्षित फिल्मका रूपमा चर्चामा छन् ।
चाडपर्वको माहोल र लामो बिदाका कारण निर्माताबीच दशैंमा फिल्म ल्याउने प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । तर हलको क्षमता हेर्दा सबै फिल्म एकैपटक रिलिज हुन कठिन देखिन्छ । अनुमान अनुसार बढीमा तीन फिल्म मात्र प्रदर्शनमा आउन सक्ने सम्भावना छ ।
विगतमा पनि चर्चाका लागि मात्र दशैं मिति घोषणा गर्ने र अन्तिम समयमा पछि हट्ने उदाहरण छन् । त्यसैले यसपटक पनि सबै फिल्म दशैंमै आउने निश्चित भने छैन ।
गत वर्ष दशैंमा रिलिज भएका केही फिल्मले अपेक्षाअनुसार व्यापार गर्न सकेनन् भने केहीले औसत प्रतिक्रियाका बीच पनि राम्रो ओपनिङ पाए । यसले दशैंमा रिलिज हुनु मात्रै सफलताको ग्यारेन्टी नहुने देखाउँछ ।
दशैंमा फिल्म ल्याउन यसकारण मरिहत्ते
लामो बिदा र पारिवारिक समय
दशैं वर्षकै सबैभन्दा लामो सार्वजनिक बिदा भएको चाड हो । धेरै मानिस काम, पढाइबाट फुर्सदमा हुन्छन् र परिवारसँग समय बिताउँछन् । यही समयमा मनोरञ्जनको रूपमा सिनेमा हेर्ने सम्भावना स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।
दर्शकको ‘फेस्टिभ मूड’
चाडपर्वमा मानिसको खर्च गर्ने मनोविज्ञान सामान्य दिनभन्दा फरक हुन्छ । नयाँ लुगा, घुमफिर र मनोरञ्जनमा खर्च गर्न सहज लाग्छ । यही सकारात्मक मूडले टिकट बिक्री बढाउने अपेक्षा हुन्छ ।
व्यापारिक जोखिम कम हुने विश्वास
दशैंमा दर्शकको चाप बढ्ने भएकाले निर्मातालाई कम्तीमा ‘ओपनिङ’ राम्रो हुने विश्वास हुन्छ । कमजोर समीक्षाबीच पनि पहिलो हप्ता कलेक्सन उठ्ने सम्भावना रहने भएकाले यो सुरक्षित समय मानिन्छ ।
प्रचारका लागि सजिलो समय
चाडपर्वमा मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक चर्चा स्वतः बढेको हुन्छ । कलाकार र फिल्मको प्रचार सजिलै दर्शकमाझ पुग्छ, जसले ‘हाइप’ बनाउन मद्दत गर्छ ।
प्रतिस्पर्धामा जिते ठूलो लाभ
दशैंमा कम फिल्म रिलिज भए वा एउटा फिल्मले बजार कब्जा गर्यो भने त्यसले ठूलो व्यापार गर्न सक्छ । यसकारण निर्माताले जोखिम लिएर पनि यो डेट ‘बुक’ गर्न चाहन्छन् ।
परम्परा र बजारको ट्रेन्ड
नेपाली फिल्म उद्योगमा दशैं र तिहार ‘पीक सिजन’ मानिन्छ । विगतका ब्लकबस्टरको सफलताले पनि निर्मातालाई यही समयमा फिल्म ल्याउन प्रेरित गर्छ । संक्षेपमा, दशैं दर्शक उपलब्धता, खर्च गर्ने मनोविज्ञान र प्रचारको अनुकूल समय भएकाले निर्माताबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । तर इतिहासले देखाएझैं, चाडको मिति मात्र सफलताको ग्यारेन्टी भने हुँदैन ।
