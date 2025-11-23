+
५ फिल्मले गरे दशैंमा आउने घोषणा, पर्वमा रिलिज गर्न किन मरिहत्ते ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते १४:४८

  • २०८३ सालको दशैंमा पाँच नेपाली फिल्मले प्रदर्शन मिति घोषणा गरिसकेका छन्, जसमा 'छ माया छपक्कै २' र '१२ गाउँ २' समावेश छन्।
  • धेरै फिल्मको छायांकन अझै सुरु हुन बाँकी छ र सबै फिल्म दशैंमै रिलिज हुने निश्चित भने छैन।
  • दशैंमा दर्शकको फेस्टिभ मूड र लामो बिदाका कारण फिल्म प्रदर्शनमा प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ, तर सफलताको ग्यारेन्टी हुँदैन।

काठमाडौं । २०८३ सालको दशैंका लागि नेपाली फिल्मको रिलिज तालिका लगभग तय भइसकेको देखिन्छ । चाडपर्वमा दर्शक हलतर्फ आकर्षित हुने मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राख्दै पाँच फिल्मले दशैंलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरिसकेका छन् ।

दीपकराज गिरीको ‘छ माया छपक्कै २’, विराज भट्टको ‘१२ गाउँ २’, ज्ञानेन्द्र देउजाको ‘झिंगेदाउ २’, चन्द्र पन्तको ‘आबाट आमा २’ र ‘महाराजधिराज’ दशैंमा रिलिज हुने बताइएको छ ।

तर यीमध्ये धेरैजसो फिल्मको छायांकन अझै सुरु हुन बाँकी छ । भुवन केसीको ‘बाटुलो जुन’, वसन्त निरौलाको ‘पाँच पाण्डव’ र अशोक शर्माको ‘डबल ट्रिपल’ पनि दशैं लक्षित फिल्मका रूपमा चर्चामा छन् ।

चाडपर्वको माहोल र लामो बिदाका कारण निर्माताबीच दशैंमा फिल्म ल्याउने प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । तर हलको क्षमता हेर्दा सबै फिल्म एकैपटक रिलिज हुन कठिन देखिन्छ । अनुमान अनुसार बढीमा तीन फिल्म मात्र प्रदर्शनमा आउन सक्ने सम्भावना छ ।

विगतमा पनि चर्चाका लागि मात्र दशैं मिति घोषणा गर्ने र अन्तिम समयमा पछि हट्ने उदाहरण छन् । त्यसैले यसपटक पनि सबै फिल्म दशैंमै आउने निश्चित भने छैन ।

गत वर्ष दशैंमा रिलिज भएका केही फिल्मले अपेक्षाअनुसार व्यापार गर्न सकेनन् भने केहीले औसत प्रतिक्रियाका बीच पनि राम्रो ओपनिङ पाए । यसले दशैंमा रिलिज हुनु मात्रै सफलताको ग्यारेन्टी नहुने देखाउँछ ।

दशैंमा फिल्म ल्याउन यसकारण मरिहत्ते

लामो बिदा र पारिवारिक समय

दशैं वर्षकै सबैभन्दा लामो सार्वजनिक बिदा भएको चाड हो । धेरै मानिस काम, पढाइबाट फुर्सदमा हुन्छन् र परिवारसँग समय बिताउँछन् । यही समयमा मनोरञ्जनको रूपमा सिनेमा हेर्ने सम्भावना स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।

दर्शकको ‘फेस्टिभ मूड’

चाडपर्वमा मानिसको खर्च गर्ने मनोविज्ञान सामान्य दिनभन्दा फरक हुन्छ । नयाँ लुगा, घुमफिर र मनोरञ्जनमा खर्च गर्न सहज लाग्छ । यही सकारात्मक मूडले टिकट बिक्री बढाउने अपेक्षा हुन्छ ।

व्यापारिक जोखिम कम हुने विश्वास

दशैंमा दर्शकको चाप बढ्ने भएकाले निर्मातालाई कम्तीमा ‘ओपनिङ’ राम्रो हुने विश्वास हुन्छ । कमजोर समीक्षाबीच पनि पहिलो हप्ता कलेक्सन उठ्ने सम्भावना रहने भएकाले यो सुरक्षित समय मानिन्छ ।

प्रचारका लागि सजिलो समय

चाडपर्वमा मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक चर्चा स्वतः बढेको हुन्छ । कलाकार र फिल्मको प्रचार सजिलै दर्शकमाझ पुग्छ, जसले ‘हाइप’ बनाउन मद्दत गर्छ ।

प्रतिस्पर्धामा जिते ठूलो लाभ

दशैंमा कम फिल्म रिलिज भए वा एउटा फिल्मले बजार कब्जा गर्‍यो भने त्यसले ठूलो व्यापार गर्न सक्छ । यसकारण निर्माताले जोखिम लिएर पनि यो डेट ‘बुक’ गर्न चाहन्छन् ।

परम्परा र बजारको ट्रेन्ड

नेपाली फिल्म उद्योगमा दशैं र तिहार ‘पीक सिजन’ मानिन्छ । विगतका ब्लकबस्टरको सफलताले पनि निर्मातालाई यही समयमा फिल्म ल्याउन प्रेरित गर्छ । संक्षेपमा, दशैं दर्शक उपलब्धता, खर्च गर्ने मनोविज्ञान र प्रचारको अनुकूल समय भएकाले निर्माताबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । तर इतिहासले देखाएझैं, चाडको मिति मात्र सफलताको ग्यारेन्टी भने हुँदैन ।

दशैं
धेरै कमेन्ट गरिएका

