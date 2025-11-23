+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जापानका ६ शहरमा राजेश हमालको ‘बुक-टूर’ सम्पन्न

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते २०:०६
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जापानका ६ शहरमा अभिनेता राजेश हमालको जीवनगाथा समेटिएको पुस्तक ‘युगदेखि युगसम्म’ को ‘बुक-टूर’ फागुन २८ देखि फागुन ९ सम्म सम्पन्न भएको छ।
  • एनआरएनए जापान र अनेसास जापानको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा हमालले आफ्नो जीवन, दर्शन र विचारबारे प्रेरणादायी प्रवचन दिएका थिए।
  • हमालले प्रवासी नेपालीको दोस्रो पुस्तालाई भाषा, संस्कृति र नेपालसँग जोड्ने चुनौती रहेको र डायस्पोराको ज्ञान-सीप नेपालले फाइदा लिनुपर्ने बताए।

टोकियो । जापानका ६ शहरमा अभिनेता राजेश हमालको जीवनगाथा समेटिएको पुस्तक ‘युगदेखि युगसम्म’ को ‘बुक-टूर’ सम्पन्न भएको छ । फागुन २८ मा टोकियोबाट सुरु भएको ‘बुक-टूर’ सिजुओका, नागोया, ओसाका, फुकुओका हुँदै ओकिनावा शहरमा पुगी फागुन ९ मा सम्पन्न भएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए जापान) र अनेसास जापानको आयोजना तथा नेपाल एयरलाइन्सको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा नेपाली पाठक र हमालका शुभेच्छुकको उत्साहजनक सहभागिता रहेको एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुभाष लामिछानेले बताए ।

कार्यक्रममा पुस्तक ‘युगदेखि युगसम्म’ मा हमालले हस्ताक्षर गर्नुका साथै आफ्नो जीवन, दर्शन र विचारबारे प्रेरणादायी प्रवचन पनि दिएका थिए । पछिल्लो २०-२५ वर्षमा नेपालबाट विदेशिने क्रम बढेको र यो संसारको इतिहासमा नयाँ कुरा नभएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा गुनासो गर्नुभन्दा डायस्पोरामा फैलिएका नेपालीको ज्ञान-सीपको फाइदा नेपालले लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘यतिखेर नेपालको राजनीति जुन किसिमको संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ, प्रवासी नेपालीको पहिलो पुस्ता पनि संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ,’ हमालले भने, ‘विदेश बस्ने नेपालीको दोस्रो पुस्तालाई आफ्नो भाषा, संस्कृति कसरी हस्तान्तरण गर्ने र नेपालसँग कसरी जोडिराख्ने भन्ने प्रमुख चुनौती छ ।’

कूटनीतिज्ञ पिताका कारण आफ्नो बाल्यकाल विभिन्न देशमा बितेकाले केही समयसम्म आफ्नो स्थानबारे अलमलमा परेको तर नेपाली चलचित्रले आफूलाई पहिचान दिएको र असंख्य नेपालीको मायाले त्यो पहिचानलाई मजबुत बनाएको पनि हमालले उल्लेख गरे ।

‘आफ्नो थातथलो छोडेर हिँडेका मानिसलाई केही समय आफू उखेलिए जस्तो हुन्छ, त्यहाँ जमेर बस्ने चुनौती हुन्छ । त्यसपछि दोस्रो पुस्तालाई आफ्नो पहिचानसँग जोड्ने चुनौती हुन्छ । मानिसका लागि आफ्नो पहिचान सबैभन्दा प्रमुख कुरा बन्न जान्छ’ हमालले भने ।

कार्यक्रममा नेपाली युवा-विद्यार्थीले स्वागत नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए भने पुस्तक ‘युगदेखि युगसम्म’ बारे हमाल र लेखक यज्ञशसँग छलफल पनि गरिएको थियो ।

नेपालका नारायणगढ, पोखरा, सुर्खेत, नेपालगन्ज, दाङ, विर्तामोड र इटहरीमा फाइनप्रिन्ट फिभर सम्पन्न भएपछि नेपालबाहिर हमालको यो पहिलो ‘बुक-टूर’ हो ।

नेपाली विद्यार्थी र पाठकको संख्या उल्लेख्य रहेको जापानमा ‘बुक-टूर’ गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको प्रकाशन संस्था फाइनप्रिन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीरज भारीले बताए ।

राजेश हमाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आगामी फिल्म ‘प्रवासी जीवन’ बारे के भन्छन् राजेश हमाल ?

आगामी फिल्म ‘प्रवासी जीवन’ बारे के भन्छन् राजेश हमाल ?
जापानका ६ सहरमा राजेश हमालको ‘युगदेखि युगसम्म’ बुक-टूर

जापानका ६ सहरमा राजेश हमालको ‘युगदेखि युगसम्म’ बुक-टूर
सुनिलको निधनमा राजेश : मेरो सिनेमा यात्रा तपाईंप्रति समर्पित गर्दछु

सुनिलको निधनमा राजेश : मेरो सिनेमा यात्रा तपाईंप्रति समर्पित गर्दछु
राजेश हमालले प्रचण्डको पक्षमा भोट मागेका हुन् ?

राजेश हमालले प्रचण्डको पक्षमा भोट मागेका हुन् ?
फेरि एकसाथ राजेश-करिश्मा (तस्वीर)

फेरि एकसाथ राजेश-करिश्मा (तस्वीर)
राजेश हमाल अभिनित फिल्म ‘प्रवासी जीवन’ को मर्मस्पर्शी गीत सार्वजनिक

राजेश हमाल अभिनित फिल्म ‘प्रवासी जीवन’ को मर्मस्पर्शी गीत सार्वजनिक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित