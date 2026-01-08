+
जापानका ६ सहरमा राजेश हमालको ‘युगदेखि युगसम्म’ बुक-टूर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २७ गते १९:१२
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता राजेश हमालले जापानका ६ सहरमा आफ्नो पुस्तक ‘युगदेखि युगसम्म’ को बुक-टूर गर्ने भएका छन्।
  • गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सहआयोजनामा कार्यक्रम ११ देखि २० फेब्रुअरीसम्म हुनेछ।
  • हमालले जापानमा रहेका नेपाली पाठकलाई भेट्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो र पुस्तकले लेखक र पाठकलाई नजिक ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

काठमाडौं । अभिनेता राजेश हमालले जापानका ६ सहरमा आफ्नो पुस्तक ‘युगदेखि युगसम्म’ को बुक-टूर गर्ने भएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको आयोजनामा त्यहाँका ६ सहर टोकियो, सिजुओका, नागोया, ओसाका, फुकुओका र ओकिनावामा हुने ‘युगदेखि युगसम्म : सपना, साधना र सफलता’ शीर्षक कार्यक्रममा हमाल सहभागी हुने भएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास जापान) को सहआयोजना एवं फाइनप्रिन्ट बुक्सको पहल र नेपाल एयरलाइन्सको सहयोगमा हुन लागेको कार्यक्रम ११ फेबु्रअरीमा टोकियो, १४ फेब्रुअरीमा सिजुओका, १५ फेबु्रअरीमा नागोया, १७ फेब्रुअरीमा ओसाका, १९ फेबु्रअरीमा फुकुओका र २० फेब्रुअरीमा ओकिनावामा हुनेछ ।

जापानमा रहेका आफ्ना शुभचिन्तक एवं पाठकसमक्ष पुग्ने अवसर पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको महानायक हमालले बताए । ‘म आफ्नो पुस्तकसहित जापानमा रहनुभएका नेपाली पाठकलाई भेट्न पाउँदा उत्साही छु । केही महिनाअघि जापान पुग्दा उहाँहरूले मेरो पुस्तकबारे चासो प्रकट गर्नुभएको थियो । यसपालि म उहाँहरूसँग मेरो जीवन, विचार र साधनाबारे मुखरित हुनेछु,’ हमालले भने ।

जापानमा रहेका नेपाली पाठक एवं महानायक हमालका शुभचिन्तकसमक्ष हमाल र उनको पुस्तकलाई प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी लागेको एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुवास लामिछानेले बताए ।

फाइनप्रिन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीइओ नीरज भारीले पनि विदेशमा, खासगरी जापानमा नेपाली पुस्तक र साहित्यप्रेमीको संख्या ठूलो रहेको भन्दै ‘युगदेखि युगसम्म’ बुक-टूरले लेखक, प्रकाशक र पाठकको सम्बन्धलाई झन् नजिक ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘जापानमा हाम्रा धेरै पाठक हुनुहुन्छ । नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै नेपाली पुस्तकको माग पनि बढेको छ । नेपाल बाहिर फैलँदो पुस्तक बजारसँग जोडिने पहलस्वरूप यो कार्यक्रम आयोजना हुन गइरहेको हो,’ सिइओ भारीले भने, ‘धेरैभन्दा धेरै पाठकसँग भेट्ने र त्यहाँसम्म नेपाली पुस्तक सजिलोसँग पुर्‍याउने संयन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो कोसिस रहनेछ ।’

फाइनप्रिन्टले लेखक एवं पत्रकार यज्ञशसँगको सहकार्यमा राजेश हमालको जीवन कथा एवं सिनेमा र समाजबारे उनका विचारहरूको पुस्तक ‘युगदेखि युगसम्म’ प्रकाशन गरेको हो ।

राजेश हमाल
