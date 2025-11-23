+
शेखरको दाबी- कांग्रेसले जितेमात्रै धर्मसंस्कृति जोगिन्छ

'धर्म, संस्कृति, संस्कार र सभ्यतामाथिको प्रहार रोक्न कांग्रेसको जित जरुरी छ,' उनले भने, 'धर्म र संस्कृतिमाथिको प्रहार रोक्न नसके राष्ट्रियता पनि धरासयी हुन्छ । यसर्थ कांग्रेसले चुनाव जित्नु जरुरी छ ।'

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते २१:२१

११ फागुन, मोरङ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले मुलुकमा कांग्रेस बलियो भए मात्रै धर्म-संस्कृति र सनातन परम्परा जोगिने बताएका छन् । मोरङ-६ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका कोइरालाले कांग्रेस जिते मात्रै त्यो सम्भव हुने बताएका हुन् ।

नेपाल बहुजाति, बहुभाषि, बहुधार्मिक समाजको देश भएको बताउँदै कोइरालाले सबै जातजातिको मौलिकता, धर्म, संस्कृति र आस्था बाँचेमात्रै राष्ट्र र लोकतन्त्र बलियो हुने बताए । ‘धर्म, संस्कृति, संस्कार र सभ्यतामाथिको प्रहार रोक्न कांग्रेसको जित जरुरी छ,’ उनले भने, ‘धर्म र संस्कृतिमाथिको प्रहार रोक्न नसके राष्ट्रियता पनि धरासयी हुन्छ । यसर्थ कांग्रेसले चुनाव जित्नु जरुरी छ ।’

डा.शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा सदस्य
