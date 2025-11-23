+
English edition
+
रुपन्देही-२ मा राप्रपाले कसैलाई पनि समर्थन गरेको छैन : जिल्ला अध्यक्ष राणा

राप्रपा रूपन्देही-२ का क्षेत्रीय अध्यक्ष रामबहादुर थापाले क्षेत्रले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि जिल्ला अध्यक्ष राणाले पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको खण्डन गरेका हुन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते १७:१८

१७ फागुन, बुटवल । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) रुपन्देहीका जिल्ला अध्यक्ष सागर प्रताप राणाले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा कुनै पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई पार्टीले समर्थन गर्ने निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

राप्रपा रूपन्देही-२ का क्षेत्रीय अध्यक्ष रामबहादुर थापाले क्षेत्रले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि जिल्ला अध्यक्ष राणाले पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको खण्डन गरेका हुन्।

पार्टीसँग छलफल र सहमति बिना निकालिएको विज्ञप्तिको कुनै अर्थ नरहेको राणाले बताए ।

केन्द्रदेखि जिल्लासम्म कुनै पनि दलसँग मिलेर जाने भन्ने कुरा नरहेकोले राप्रपाले कसैलाई पनि समर्थन नगरेको उनले बताए ।

‘कुनै व्यक्तिले पैसा लिएर चलखेल गरेको हुन सक्छ, तर पार्टीले आधिकारिक रुपमा कसैलाई पनि समर्थन गरेको छैन,’ राणाले भने ।

क्षेत्रीय अध्यक्षको बिज्ञप्तिप्रती जिल्ला अध्यक्ष राणाले खेद प्रकट गर्दै चुनावको मुखमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी आएको विज्ञप्ति बाट विचलित नहुन पार्टीका कार्यकर्तालाई आग्रह गरिएकोछ ।

राप्रपा
प्रतिक्रिया

