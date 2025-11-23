+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चुनावको दिन हवाई यात्रुका लागि यसरी तोकियो सटल बसको रुट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते १८:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • २१ फागुनमा हुने चुनावको दिन स्वदेशी तथा विदेशी हवाई यात्रुलाई विमानस्थलदेखि होटेल र होटेलदेखि विमानस्थलसम्म सटल बस सेवा दिइनेछ।
  • नेपाल पर्यटन बोर्डले बिहान ५ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सेवा उपलब्ध गराउने र तीनवटा रुट तोकेको छ।
  • निर्वाचन आयोगले आन्तरिक हवाई सेवाका उडान अनुमति दिएपछि बोर्डले यस्तो सेवा दिन लागेको हो।

१७ फागुन, काठमाडौं । २१ फागुनमा हुने चुनावको दिन स्वदेशी तथा विदेशी हवाई यात्रुलाई विमानस्थलदेखि होटेल र होटेलदेखि विमानस्थलस्थलसम्म लैजान सटल बसको रुट तोकिएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सो दिन बिहान ५ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्मका लागि सेवा उपलब्ध हुनेछ । बोर्डका अनुसार पहिलो रुट एनएसी–न्यूरोड–कान्तिपथ–ठमेल–लैनचौर–मल्ल होटेल–नयाँ बजार–शंकर होटेल–र्‍याडिसन–दरबारमार्ग–याक एण्ड यति–नक्साल–गौशाला–बत्तिसपुतली (द्धारिका होटेल) हुँदै विमानस्थलसम्म चल्ने छ । सो बस सोही रुटबाट फिर्ता हुने समेत बोर्डको सूचनामा उल्लेख छ ।

दोस्रो रुट महाराजगन्ज चोक–नारायणथान चोक–धुम्बाराही (रामाडा होटेल)–चाबहिल–बौद्ध (हायात रिजेन्सी)–जोरपाटी चोक–चाबहिल–गौशाला हुँदै विमानस्थलसम्म तोकिएको छ ।

तेस्रो रुट कुपन्डोलस्थित हिमालयल होटेल–त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–सोल्टीमोड–कलंकी–एकान्तकुना–सातदोबाटो–ग्वार्को (रोयल टुलिप)–तीनकुने–नयाँ बानेश्वर–एभरेष्ट होटेल हुँदै विमानस्थल पुग्ने गरी रुट तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले सो दिन आन्तरिक हवाई सेवाका समेत उडानको अनुमति दिएसँगै बोर्डले हवाई यात्रुलाई यस्तो सेवा दिन लागेको हो ।

 

सटल बसको रुट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चटकले होइन, कांग्रेस जिताएपछि देश बन्छ : सभापति थापा

चटकले होइन, कांग्रेस जिताएपछि देश बन्छ : सभापति थापा
खाडीमा नेपाली श्रमीकको चीत्कार : भोलि के हुन्छ ? कसरी गुजारा चलाउने ?

खाडीमा नेपाली श्रमीकको चीत्कार : भोलि के हुन्छ ? कसरी गुजारा चलाउने ?
सिन्धुलीमा बन्चरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ

सिन्धुलीमा बन्चरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
अख्तियारले किन रञ्जितालाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको हो ?

अख्तियारले किन रञ्जितालाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको हो ?
माइतीघरमा साइक्लिस्टहरू उभिए दुई घण्टा

माइतीघरमा साइक्लिस्टहरू उभिए दुई घण्टा
प्रतिनिधिसभा चुनाव : पर्सामा सुरक्षा व्यवस्था कडा

प्रतिनिधिसभा चुनाव : पर्सामा सुरक्षा व्यवस्था कडा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित