+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल

‘बिचौलिया’मार्फत सरकारलाई लबिइङ गराएर डीआईजीद्वय लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पालको पदावधि थप गर्न चलखेल भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते १८:५०

१७ फागुन, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को पदावधि थप्न चलखेल सुरु भएको छ । डीआईजीद्वय लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पालको पदावधि थप गर्न चलखेल भएको हो ।

कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएको र अहिले पदावधि थप हुँदा व्यावसायिक अधिकृतहरूलाई दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

तर, ‘बिचौलिया’मार्फत सरकारलाई लबिइङ गराएर पदावधि थप गर्न चलखेल भएको स्रोतले बताएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली दफा ५६ (ग) अनुसार डीआईजीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । यो प्रावधानअनुसार डीआईजी सिंह र पालको यही ५ चैतमा चार वर्ष पूरा हुन्छ । उनीहरू ६ चैत २०७८ मा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

दफा ५६ (ग) को (२) उपनियमअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले एक वर्ष पदावधि थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानमा टेकेर अहिले दुई डीआईजीको पदावधि थप गर्न लागिएको हो ।

तर, यसले दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले सिफारिस गरेको छैन । उनीहरूको पदावधि थपका लागि सिफारिस नगर्नुमा डीआईजीद्वयको विगत र थप गर्दा व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतलाई पर्ने असरलाई औंल्याइएको छ ।

अहिले पदावधि थप गर्न लागिएका दुवै डीआईजी प्राविधिक सईको रूपमा नेपाल प्रहरीको कम्प्युटर अपरेटरमा १८ चैत २०५४ मा सेवा प्रवेश गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि उनीहरू स्थानान्तरण भएर सशस्त्रमा आएका थिए ।

फौजले गर्नुपर्ने कुनै बेसिक तालिमसमेत नगरेका उनीहरू सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएर आएपछि अहिले डीआईजी दर्जासम्म पुगेका छन् । उनीहरूको कार्यक्षमतामाथि यसअघि पनि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

सिंह त टीकापुर घटनामा मानव अधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्ति नै हुन् । २०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यसै क्रममा ७ भदौमा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भयो । उक्त घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।

यो घटनाको छानबिन गरेको मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन एसपी (हाल डीआईजी) लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । ‘यत्रो ठूलो मानवीय क्षति हुँदासमेत रोक्न समुचित प्रयाससम्म नगर्ने उग्रतारा गणका एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ आयोगले भनेको थियो ।

अहिले उनै लक्ष्मणबहादुर सिंह एक वर्ष डीआईजीको पदावधि थप गर्न लागिपरेका छन् । सशस्त्रमा डीआईजी बन्न स्टाफ कलेज अनिवार्य गरिएको छ । तर अहिले पदावधि थप गर्न लागिएका दुवै अधिकृतले स्टाफ कलेज गरेका छैनन् । सशस्त्रमै भर्ना भएको टोलीबाट स्टाफ कलेज लागु भएकाले यो ब्याचका अफिसरहरू अझ व्यावसायिक र अब्बल हुने बताइन्छ ।

तर, उनीहरूको पदावधि थप हुँदा सशस्त्रको पहिलो ब्याच अर्थात् सि.सं. १ का अधिकृहरूलाई असर पर्ने देखिन्छ । सि.सं. १ का सुरेशकुमार श्रेष्ठ, अन्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापा अहिलेकै अवस्थामा ११ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । उनीहरू सबै स्टाफ कलेज उत्तीर्ण अधिकृत हुन् ।

हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल आगामी १९ वैशाखमा चार वर्षे पदावधिका कारण अवकाशमा जाँदैछन् । उनी अवकाशमा जाने भएसँगै अहिले बहाल रहेका एआईजी मध्येबाट एक जना आईजीपी बन्ने छन् । त्यसपछि खाली हुने एक एआईजीको दरबन्दीमा सिंह र पालमध्ये एक जना बढुवा हुने सम्भावना रहन्छ ।

सशस्त्रमा आफ्नो स्वार्थअनुसार पदावधि थप गर्ने-नगर्ने खेल पुरानै हो । यसअघि प्रवीणकुमार श्रेष्ठको पनि पदावधि थप भएको थिएन । उनी यसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । तर सर्वोच्चले पनि संगठनकै निर्णय सदर गरिदिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गुल्मीमा सशस्त्र प्रहरीको मोटरसाइकल गस्ती (तस्वीरहरू)

गुल्मीमा सशस्त्र प्रहरीको मोटरसाइकल गस्ती (तस्वीरहरू)
निर्वाचन सुरक्षा अनुगमनमा सशस्त्रले २३ एसएसपी खटाउने

निर्वाचन सुरक्षा अनुगमनमा सशस्त्रले २३ एसएसपी खटाउने
निर्वाचन सुरक्षा : सशस्त्र हेडक्वार्टरबाट १६ सय जनशक्ति जिल्ला खटाइयो

निर्वाचन सुरक्षा : सशस्त्र हेडक्वार्टरबाट १६ सय जनशक्ति जिल्ला खटाइयो
सशस्त्रका आईजीपीको निर्देशन – निर्वाचन सहयोगका लागि आदेश लिइरहनु पर्दैन

सशस्त्रका आईजीपीको निर्देशन – निर्वाचन सहयोगका लागि आदेश लिइरहनु पर्दैन
वीरगञ्जमा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने ४ पक्राउ

वीरगञ्जमा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने ४ पक्राउ
दिवंगत सशस्त्र प्रहरी जवान सुरजका आमाबुबालाई सम्मान

दिवंगत सशस्त्र प्रहरी जवान सुरजका आमाबुबालाई सम्मान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित