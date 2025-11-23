झापा र सर्लाहीमा विशेष सुरक्षा, सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन

१८ फागुन, काठमाडौं । चुनावी हटस्पटको रूपमा हेरिएका झापा-५ र सर्लाही-४ मा विशेष सुरक्षा अपनाइएको छ ।
हेभिवेट भिडन्त र आफ्ना दलले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर अघि सारेका व्यक्तिबीचको भिडन्तले यी दुई क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । जसकारण अहिले झापा र सर्लाहीमा विशेष सुरक्षा रणनीति अपनाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले बताएको छ ।
यी दुवै क्षेत्रमा केही घटना हुनसक्ने विश्लेषणसहित थप प्रहरी खटाउनेदेखि सूचना संकलनका लागि सादा पोशाकका प्रहरी पनि परिचालन गरिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भर्चुअल माध्ययमबाट प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समेत आइतबार मातहतका प्रहरी युनिटहरूलाई निर्देशन दिँदै विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका थिए ।
अहिले झापा र सर्लाहीमा सादा पोशकमा सूचना संकलनका लागि पनि पर्याप्त मात्रामा प्रहरी खटाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीको निर्वाचन सुरक्षा विश्लेषण महाशाखाले सूचना संकलन गरेर महानिरीक्षक कार्कीलाई ब्रिफिङ गराएको छ । त्यसपछि कार्कीले उच्च सतर्कता अपनाउनले यस क्षेत्रका प्रहरीलाई विशेष निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।
यी दुई क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा ‘थ्रेट’ रहेको निष्कर्ष निकाले थप प्रहरी टोली समेत परिचालन गरिएको छ । अहिले थप मद्दतका लागि भन्दै झापामा मात्रै २२ जना सिनियर प्रहरी अधिकृत, अन्य दर्जाका प्रहरी ७५५ गरी ७७८ जना खटाइएको छ । यो बाहेक प्रहरी मातहत नै रहने गरी निर्वाचन प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सशस्त्र निर्वाचन प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली पनि परिचालन छ ।
त्यस्तै थप मद्दतका लागि भन्दै सर्लाहीमा मात्रै सिनियर प्रहरी अधिकृत मात्रै २५ जना खटाइएको छ । जुनियर प्रहरी अधिकृत ११९ जना र अन्य दर्जाका प्रहरी ६४८ जना गरी ७९२ जना खटाइएको छ । यो नेपाल प्रहरीको मात्रै संख्या हो ।
यसबाहेक प्रहरी मातहत नै रहने गरी निर्वाचन प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सशस्त्र निर्वाचन प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली पनि परिचालन छ ।
यी दुई क्षेत्रमा कुनै घटना घट्न सक्ने सम्भावना र जोखिम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरीलाई विशेष निर्देशन दिइएको छ । अहिले सूचना संकलनका काम, उम्मेदवारहरुको सूचनामा विशेष ध्यान दिइएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
त्यस्तै मौन अवधिको समयमा हुनसक्ने चलखेलको जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै यो अवधिमा सुरक्षा निकायले ख्याल गर्नुपर्ने बारेको ब्रिफिङ पनि प्रहरीलाई गराइएको छ ।
