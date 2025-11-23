+
विचार :

नायकको प्रतिक्षा कि च्याम्पियनहरुको सहकार्य?

हरेक राजनीतिक कालखण्डमा कुनै एक निश्चित व्यक्तिबाट राजनीतिक चमत्कारको अपेक्षा राख्ने नेपाली राजनीतिको मनोवैज्ञानिक चरित्र अहिलेको प्रियतावादी लहर संग ठ्याक्कै मेल खान्छ । कम्तिमा २००७ साल पश्चात नेपाली राजनीतिबाट नेपाली समाजले कुनै न कुनै चमत्कारी नेता को प्रतिक्षा गर्दै आएको छ । त्यसपश्चातको प्रत्यक राजनीतिक पुस्तामा हामीले हाम्रो  म्याकिभेलियन राजकुमार  खोजेका छौं ।

सचिन तिमल्सेना
२०८२ फागुन १८ गते १७:४५

  • नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व, राजनीतिक सोच, संगठनात्मक संस्कार र सार्वजनिक व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन गर्दैछ।
  • लोकप्रियतावादको आकर्षणबाट जोगिन र राजनीतिक विश्वास पुनर्निर्माण गर्न काँग्रेसले दुईवटा काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
  • लोकतन्त्रमा कुनै एकल नायक होइन, अनेकौं च्याम्पियन आवश्यक छन् र काँग्रेसले यस्ता पात्र हुर्काउने भूमिका खेल्नेछ।

समग्र नेपाली राजनीति, र विशेष गरी नेपाली काँग्रेस र यसका नेता–कार्यकर्ताहरु, अहिले एक किसिमको परिवर्तनबाट  गुज्रिदैं छन् । यो बदलाव केवल नेतृत्वको अनुहार फेरिनुसंग मात्र सिमित छैन, यसले काँग्रेसको राजनीतिक सोच, संगठनात्मक संस्कार र सार्वजनिक व्यवहारलाई पुनर्परिभाषित गर्ने प्रयास गदै छ ।

काँग्रेस भित्रको पछिल्लो नेतृत्व परिवर्तनलाई तत्कालीन राजनीतिक परिघटनाले निम्त्याएको आकस्मिक प्रतिक्रियाको रुपमा मात्र सीमित भएर हेरिनु गलत हुन्छ । १३ औं महाधिवेशन देखि औपचारिक रुपमा पार्टी भित्र परिवर्तनका लागि वैचारिक बहस र नीतिगत स्पष्टताहरु खोज्ने प्रयास भएका हुन् ।

विशेष महाधिवेशनले पार्टिभित्र वर्षौंदेखि संचित परिवर्तन चेतको शत्तिलाई अभिव्यक्त मात्र गरेको हो । काठमाडौँ–४ बाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मेरो उम्मेदवारी पनि त्यही परिवर्तनको अभिव्यक्ति हो ।

काँग्रेसका लागि यो चुनाव अघिल्ला चुनावहरूजस्तो छैन भन्ने कुरा मेरो एक महिनाको चुनावी संवाद र भेटघाटबाट महसुस गरेको छु । अहिलेको चुनावी माहोलमा नेपाली काँग्रेस दलगत प्रतिस्पर्धा मात्र नभएर एउटा प्रियतावादी लहरसँग  जुधिरहेको छ । यो लोकरिझ्याँईको हावाले हाम्रो समयको राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक विमर्शलाई जटिल यथार्थबाट अलग्याएर सरल, भावनात्मक र प्राय: विभाजनकारी निष्कर्षतर्फ धकेलिरहेको छ ।

यो ‘पपुलिष्ट वेभ’ को आकर्षण घातक छ, किनकि यसले हाम्रा युगिन र जटिल समस्याहरुको अति–सरलीकृत उत्तर छ भन्ने भ्रम छर्छ । यसले तर्कलाई भावनाले र नागरिक संवादलाई आवेगले विस्थापित गर्दैछ ।

आजको ध्रुविकरण केवल राजनीतिक बहसमा सीमित छैन यो सामाजिक सञ्जालको भाषामा, पारिवारिक छलफलमा, र नागरिकबीचको संवादमा देखिन थालेको छ । असहमत हुन सहमत हुन पाउने भन्ने लोकतान्त्रिक संस्कारबाट हामी बिस्तारै टाढिँदै गइरहेका छौं ।

यस परिवेशमा काँग्रेसले दुईवटा काम एकैपटक गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, लोकप्रियतावादको मुग्धकारी आकर्षणबाट आफू र आफ्ना नेता–कार्यकर्ता जोगाउने । दोस्रो, राजनीतिक विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने पहलकदमी लिने ।

यद्यपी प्रियतावाद सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सबैभन्दा सजिलो उपाय त्यही शैली अपनाउनु हो । प्रियतावादको शैली अपनाउनु निकै सहज छ। यसका लागि केवल चर्को स्वर, सतही निष्कर्ष र भावनात्मक उत्तेजनाको समिश्रण भए पुग्छ। तर, यस्तो राजनीति न काँग्रेसको ऐतिहासिक विरासतसँग मेल खान्छ, न त यसले देशको भविष्य नै सुनिश्चित गर्छ । फेरि, आजको लोकप्रियतावादको उदय पछाडिका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कारणहरूको जिम्मेवारीबाट काँग्रेस पूर्णतः मुक्त छैन । त्यसमा हाम्रो पनि हिस्सेदारी छ । यही स्वीकृतिबाट मात्र सुधारको यात्रा सुरु हुन्छ ।

नायकको मोह लोकतन्त्रको यथार्थ

कहिले हाम्रो ‘मुक्तिदाता’को आशक्ति  भएर राजसंस्थाको कुनै कालखण्डसँग जोडिन्छ त कहिले बि.पी.को आकर्षण र आदर्श संग मिल्छ । केही समय अघि सम्म त्यस्तो  को छविमा गगन थापा देखिनु हुन्थ्यो भने आज त्यो चाख अर्कोतर्फ सरेको छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, नेपाली समाज स्यामुएल बेकेट को वेटेङ फर गोडो मा पात्रहरूझैं  राजनीतिक “राजकुमार” को अन्तहिन प्रतीक्षामा बसेका छ । बेकेटको नाटकमा पात्रहरू एक अधुरो प्रतीक्षामा रित्तो हात रहन अभिसप्त छन्, तर नेपाली समाजसँग त्यो पर्खाइलाई अन्त्य गर्ने शक्ति छ। त्यो शक्ति लोकतन्त्रबाट आउँछ । लोकतन्त्रमा कसैले हाम्रा लागि चमत्कार गरिदिँदैन, हामी आफैंले सहभागिता र सहकार्यमार्फत त्यो चमत्कार सिर्जना गर्ने हो।

यद्यपी हरेक समाजलाई नायक चाहिन्छ, यसमा सन्देह छैन । इतिहासका निर्णायक क्षणहरुमा सामान्य व्यक्तिहरू नायकका रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् र ठूलो भूमिका खेलेका छन् । तर लोकतन्त्र कुनै एक उद्धारकको प्रतिक्षामा उभिएको प्रणाली भने होइन । लोकतन्त्र एकल नायक हुने सिनेमा होइन । यसलाई अनेकौं  च्याम्पियन  आवश्यक हुन्छन् । यस्ता च्याम्पियन  हरु संसद्‌मा, विपक्षभित्र, सत्ताभित्र, नागरिक समाज, सञ्चार, शिक्षण संस्था, निजी क्षेत्र सबै ठाउँमा आवश्यक हुन्छ । नेपाली समाज र लोकतन्त्रले यस्ता पात्र  निर्माण गर्न नसक्नु दखद छ ।

राजनीतिलाई फेरि सहिष्णु बनाउन, लोकतन्त्र कुनै एक व्यक्तिको प्रोजेक्ट हुनसक्दैन भन्ने कुराको विश्सवास नागरिकलाई दिलाउन सक्नुपर्छ ।  यस अर्थमा, परिवर्तनको यात्रा कुनै एक अनुहारको यात्रासँग सीमित छैन । यो अनेकौं प्रतिबद्ध मानिसहरुको साझा यात्राबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

राष्ट्रिय संवादको संरक्षक

प्रश्न यतिमै रोकिँदैन, यस्तो ध्रुवीकृत समय, यस्तो प्रियतावादी लहर  ले तापिएको राजनीतिक परिवेशमा, नेपाली काँग्रेसको भूमिका के हो ? वा चुनाव पश्चातको नेपाली काँग्रेसको संसदिय भुमिका के हुन्छ ?

संसद केवल कानुन उत्पादन गर्ने कारखाना अवश्य होइन । अझ हाम्रो जस्तो संसदीय लोकतन्त्रमा  सांसदको प्राथमिक दायित्व कानून निर्माण गर्ने भन्दा पनि सरकारको निगरानी गर्ने, सरकारलाई उत्तरदायी र जावफदेही बनाउने, र राष्ट्रिय संवाद र विमर्षका   लागि सभ्य, संयमित र विश्वसनीय मञ्च निर्माण गर्ने हो । यदि संसद स्वयं नै उत्तेजनाको अखडा बन्यो भने, समाजमा संवादको वातावरण रहँदैन ।

आज देश आर्थिक दबाब, सामाजिक अपेक्षा, संस्थागत थकान र अन्तर्राष्ट्रिय जटिलतासँग जुधिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एक शक्ति, कुनै एक दल, वा कुनै एक चमत्कारी व्यक्तित्वको एकल प्रयासले देशलाई दिशा दिन सक्छ भन्नु प्रियतावादी इगो मात्र हो । लोकतन्त्र सहकार्यको कला हो । शक्ति–सन्तुलनको अनुशासन हो । मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्ने परिपक्वता हो ।

नेपाली काँग्रेसले संसदभित्र वैचारिक असहमति, आलोचना र नीतिगत बहसलाई परिपक्व राजनीतिक शक्तिको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । परिपक्व राजनीतिक शक्ती हुनु भनेको सधैं सबैभन्दा ठूलो आवाज हुने होइन । त्यो सधैं सबैभन्दा संयमी र संस्थाप्रति उत्तरदायी हुने पनि हो । यसमा मेरो भागमा पर्ने अभिभारा पुरा गर्न म तयार छु ।

प्रतिस्पर्धाबाट सहकार्यतर्फ

केही दिनमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । निर्वाचनका आफ्नै सीमा र व्याकरण हुन्छन्, तर लोकतन्त्रको निर्वाचनको दिनमा मात्र सीमित हुँदैन । चुनावी प्रतिस्पर्धामा तीखो भाषा पनि बोलिन्छ, आफूलाई अरु प्रतिस्पर्धीबाट छुट्याउनु पर्ने हुँदा कहिले काहिँ ध्रुवीकरण पनि देखिन्छ ।  त्यो निर्वाचनको स्वाभाविक ताप हो । तर त्यो ताप स्थायी रहनु हुँदैन । कम्तिमा मसँग भोलीबाट रहँदैन । नेपाली काँग्रेस प्रतिको मेरो वैचारिक निष्ठा हिजो पनि थियो र भोली पनि रहन्छ  तर संवादको भाषा, शैली, र राजनीतिक व्यवहार चुनावी र्‍यालीकै जस्तो रहिरहनु हुँदैन, रहने छैन । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा स्थायी हो तर विभाजन स्थायी हुन सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो ।

हामी साँच्चिकै एउटा कठिन र संक्रमणकालीन समयतिर अघि बढिरहेका छौं। चुनाव सकिएपश्चात, सडकमा देखिएको यो आवेग र विभाजनलाई सदनभित्र सिर्जनशील सहकार्य र नीतिगत स्पष्टतामा बदल्नु मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ।

नेपाली लोकतन्त्रलाई आज ‘एकल नायक’ होइन, विचार र संस्थाप्रति उत्तरदायी ‘अनेकौं च्याम्पियन’हरु आवश्यक छ। नेपाली काँग्रेस मात्र त्यस्तो ऐतिहासिक शक्ति हो, जसले यस्ता नयाँ पात्र र प्रवृत्तिलाई हुर्काउने हैसियत राख्दछ। म सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियामा पूर्णतः इमानदार छु। म प्रक्रिया र पद्धतिमा विश्वास गर्छु। यो निर्वाचनपश्चात राष्ट्र निर्माणको जुन नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ, त्यसमा म स्पष्टता, संयम र दृढ प्रतिबद्धतासहित आफ्नो भूमिका निभाउन तयार छु।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

