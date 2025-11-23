४० प्रतिशतसम्म सस्तियो साग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक महिनामा सबै प्रकारका सागको भाउमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ।
- मेथीको सागको मूल्य ४० प्रतिशतले घटेर १९ माघमा प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँबाट १९ फागुनमा ४५ रुपैयाँमा झरेको छ।
- पालुंगो, चम्सुर, रायो र तोरीको सागको मूल्य क्रमशः ३३.३३, ३०.७७, २७.२७ र २० प्रतिशतले घटेको छ।
१९ फागुन, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सागको भाउ घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक महिना अवधिमा सबै प्रकारका सागको भाउमा उल्लेखनीय गिरावट आएको हो ।
बजारमा रायो साग, पालुंगो साग, चम्सुर साग, तोरीको साग र मेथीको साग किन्न पाइन्छ ।
तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै मेथीको सागको मूल्यमा ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । १९ माघमा प्रतिकिलो औसत ७५ रुपैयाँ रहेको मेथीको साग १९ फागुनमा ४५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
त्यस्तै पालुंगो सागको मूल्यमा ३३.३३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । १९ माघमा ५२.५० रहेको पालुंगो १९ फागुनमा ३५ रुपैयाँमा झरेको छ । चम्सुर सागको मूल्य पनि ३०.७७ प्रतिशतले घटेको छ । माघमा ६५ पर्ने चम्सुर साग अहिले ४५ रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ ।
यसैगरी रायो सागको मूल्य २७.२७ प्रतिशत घटेर २७ बाट २० रुपैयाँमा आएको छ । तोरीको सागमा पनि २० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । १९ माघमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ रहेको तोरीको साग १९ फागुनमा २० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
