लप्सीको भाउ बढ्यो

७ माघ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा लप्सीको भाउ बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेको मूल्यसूची अनुसार लप्सीको भाउ बढेको हो ।
हिजो मंगलबारको तुलनामा बुधबार लप्सीको थोक भाउ प्रतिकिलो २५ रुपैयाँले बढेको छ ।
हिजो मंगलबार लप्सी प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ८० देखि अधिकतम ९० र औसत ८५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
आज बुधबार लप्सी प्रतिकिलो न्यूनतम १ सयदेखि अधिकतम १ सय २० र औसत १ सय १० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
