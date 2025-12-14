सस्तियो गोलभेँडा, किलोको कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले गोलभेँडाको भाउ एकैदिन १० देखि १३ प्रतिशतसम्म घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
- भारतीय सानो गोलभेँडाको भाउ सोमबार प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँबाट १३.१३ प्रतिशतले घटेर मंगलबार ७१ रुपैयाँ कायम भएको छ।
- तराईको सानो गोलभेँडाको मूल्य १२.८६ प्रतिशतले घटेर प्रतिकिलो ८७ रुपैयाँबाट ७६ रुपैयाँ २५ पैसामा झरेको छ।
६ माघ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा गोलभेँडाको भाउ घटेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गोलभेँडाको भाउ एकैदिन १० देखि १३ प्रतिशतसम्म घटेको छ ।
समितिका अनुसार भारतीय सानो गोलभेँडाको भाउमा सबैभन्दा धेरै गिरावट देखिएको छ । हिजो सोमबार प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ रहेको यसको औसत मूल्य १३.१३ प्रतिशतले घटेर आज मंगलबार ७१ रुपैयाँ कायम छ।
त्यसैगरी तराईको सानो गोलभेँडाको मूल्यमा पनि १२.८६ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । हिजो प्रतिकिलो ८७ रुपैयाँ बिक्री भएको यो गोलभेँडा आज ७६ रुपैयाँ २५ पैसामा झरेको छ ।
स्थानीय उत्पादनतर्फ सानो गोलभेँडा (लोकल) को मूल्य १०.२० प्रतिशतले घटेर ५५ रुपैयाँ कायम भएको छ, जुन हिजो ६१ रुपैयाँ थियो । टनेलको सानो गोलभेँडा पनि ८.८९ प्रतिशतले घटेर प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
साना गोलभेँडाको भाउ घट्दा भारतीय ठूलो गोलभेँडाको मूल्यमा भने स्थिर छ । यसको औसत मूल्य प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ नै कायम रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
