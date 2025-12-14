+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सस्तियो गोलभेँडा, किलोको कति ?

कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार भारतीय सानो गोलभेँडाको भाउमा सबैभन्दा धेरै गिरावट देखिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १२:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले गोलभेँडाको भाउ एकैदिन १० देखि १३ प्रतिशतसम्म घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
  • भारतीय सानो गोलभेँडाको भाउ सोमबार प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँबाट १३.१३ प्रतिशतले घटेर मंगलबार ७१ रुपैयाँ कायम भएको छ।
  • तराईको सानो गोलभेँडाको मूल्य १२.८६ प्रतिशतले घटेर प्रतिकिलो ८७ रुपैयाँबाट ७६ रुपैयाँ २५ पैसामा झरेको छ।

६ माघ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा गोलभेँडाको भाउ घटेको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार  गोलभेँडाको भाउ एकैदिन १० देखि १३ प्रतिशतसम्म घटेको छ ।

समितिका अनुसार भारतीय सानो गोलभेँडाको भाउमा सबैभन्दा धेरै गिरावट देखिएको छ । हिजो सोमबार प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ रहेको यसको औसत मूल्य १३.१३ प्रतिशतले घटेर आज मंगलबार ७१ रुपैयाँ कायम छ।

त्यसैगरी तराईको सानो गोलभेँडाको मूल्यमा पनि १२.८६ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । हिजो प्रतिकिलो ८७ रुपैयाँ बिक्री भएको यो गोलभेँडा आज ७६ रुपैयाँ २५ पैसामा झरेको छ ।

स्थानीय उत्पादनतर्फ सानो गोलभेँडा (लोकल) को मूल्य १०.२० प्रतिशतले घटेर ५५ रुपैयाँ कायम भएको छ, जुन हिजो ६१ रुपैयाँ थियो । टनेलको सानो गोलभेँडा पनि ८.८९ प्रतिशतले घटेर प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।

साना गोलभेँडाको भाउ घट्दा भारतीय ठूलो गोलभेँडाको मूल्यमा भने स्थिर छ । यसको औसत मूल्य प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ नै कायम रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गोलभेँडा भाउ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित