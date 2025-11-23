+
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले मजदुरलाई बाँड्यो ६ करोड रुपैयाँ बोनस

२०८२ फागुन १९ गते १३:४९

  • रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आफ्ना कर्मचारीलाई ६ करोड २ लाख ४७ हजार ९६३ रुपैयाँ बोनस वितरण गरेको छ।
  • कम्पनीको खुद नाफा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४७ करोड ५८ लाख ११ हजार ९७९ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८४५ प्रतिशतले वृद्धि हो।
  • रिलायन्समा करिब ४ हजार कर्मचारी छन्, जसमा १ हजार ३ सय महिला छन् र उद्योगले स्तनपान कक्ष, डे केयर सेन्टर, र १२ कक्षासम्म अध्ययनको व्यवस्था दिएको छ।

१९ फागुन, काठमाडौं । तीन दशक लामो यात्रामा पनि मजदुरको न बन्द–हड्ताल, न त कुनै असन्तुष्टिको आवाज र अवरोध ।

‘मजदुरमैत्री’ उद्योगको पहिचान बनाएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आफ्ना कर्मचारीलाई ६ करोडभन्दा बढी रकम बोनस बाँडेर खुसी थपेको छ ।

कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारीलाई ६९ दिन बराबरको ६ करोड २ लाख ४७ हजार ९६३ रुपैयाँ बोनस वितरण गरिएको हो ।

कम्पनीको खुद नाफामा बढोत्तरी भएसँगै कर्मचारीलाई दिने बोनस पनि करिब ५ सय प्रतिशतले बढाएको हो । वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड १ लाख ८ हजार ३१६ रुपैयाँ बोनस वितरण गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीमा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिकमा कुल ११ करोड ६० लाख ३३ लाख १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

रिलायन्स उत्कृष्ट रोजगारदाता कम्पनीको रुपमा स्थापित छ । कम्पनीमा कार्यरत ४ हजार जनशक्तिमध्ये करिब १ हजार ३ सय महिला छन् । उद्योग परिसरमा महिलाका लागि स्तनपान कक्ष, बालबालिकाका लागि डे केयर सेन्टर र कर्मचारीका छोराछोरीका लागि १२ कक्षासम्म अध्ययनको व्यवस्था दिइँदै आएको छ ।

उद्योग परिसरमै कर्मचारीका लागि सुविधा सम्पन्न लेवर कोलोनी, खेल मैदान, आधुनिक क्यान्टिन, एम्बुलेन्ससहित विशेषज्ञ डाक्टरको सुविधा पनि उपलब्ध छ । रिलायन्सले गत आर्थिक वर्षमा ४७ करोड ५८ लाख ११ हजार ९७९ रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको खुद नाफा ५ करोड ३ लाख ८३ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ रहेको थियो । दुई आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा कम्पनीको खुद नाफामा ८ सय ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । रिलायन्सको नेतृत्व हाल गोल्यान समूहका तेस्रो पुस्ताका प्रतिनिधि अक्षय गोल्यानले गरिरहेका छन् । सुनसरीको खनार र दुहबीमा उद्योगका दुई वटा धागो कारखाना रहेका छन् ।

