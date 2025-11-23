१९ फागुन, स्याङ्जा । स्याङ्जाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुर्याइएको छ । जिल्लाका सबै मतदानस्थलका मतदान केन्द्रमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा आवश्यक सामग्री सोमबार नै पुर्याइएको हो ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मतदान अधिकृतहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरी नियुक्तिपत्र वितरण गरेपछि सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख श्रीराम थापाले मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई चरणबद्ध रूपमा सामग्री बुझाइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कुल ५१ प्रकारका सामग्री तयार पारेर सम्बन्धित मतदान अधिकृतमार्फत केन्द्रसम्म पठाइएको छ । ‘दूरदराजका मतदान केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सामग्री वितरण गरिएको हो । अब सबै केन्द्रमा तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने ।
जिल्लामा रहेका दुई निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर १ का मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक सामग्री निर्वाचन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइएको हो भने क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गतका केन्द्रका कर्मचारीले सम्बन्धित क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सामग्री बुझिसकेका छन् ।
मतपत्रसमेत सुरक्षित तरिकाले सम्बन्धित केन्द्रमा पठाइएको जनाइएको छ ।
मतदानस्थलमा पुगेपछि कर्मचारीहरूले सूचना टाँस्ने, आसपासका प्रचार सामग्री हटाउने, आचारसंहिता पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने र मतदानस्थल व्यवस्थित बनाउने काम अघि बढाएका छन् ।
निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली, स्वस्तिक छाप, मतपेटिका, मतपत्र, स्ट्याम्प प्याड, मसी, सिल, स्टिकर, रबर म्याट, कपडा, कैँची, निर्देशिका, कागज, सियो–धागो लगायतका सामग्री समयमै पठाइएको हो । जिल्लाभर तीन सयभन्दा बढी मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतसहित करिब दुई हजार कर्मचारी परिचालन भएका छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत उपेन्द्रप्रसाद गौतमले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइसकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी, मतपेटिका र मतपत्रसहितका सामग्री सम्बन्धित केन्द्रमा सुरक्षित रूपमा राखिएको छ ।
जिल्लाभर १९९ मतदानस्थलअन्तर्गत ३२२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कारागारलाई अस्थायी मतदान केन्द्रका रूपमा तोकिएको छ । प्रत्येक केन्द्रमा मतदान अधिकृतसहित आवश्यक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । मतदातालाई सहज वातावरणमा मतदान गर्न सक्ने गरी आधारभूत पूर्वाधारसमेत तयार गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा सुरक्षा संवेदनशीलताको मूल्यांकनका आधारमा ५६ केन्द्रलाई अतिसंवेदनशील, ७१ लाई संवेदनशील र ७२ केन्द्रलाई सामान्य श्रेणीमा राखिएको छ ।
स्याङ्जामा प्रतिनिधिसभातर्फ दुई निर्वाचन क्षेत्र कायम छन् । जिल्लामा कुल २ लाख ४८ हजारभन्दा बढी मतदाता छन्, जसमा महिला मतदाताको संख्या पुरुषभन्दा केही बढी छ । यहाँ १ लाख २२ हजार ४६४ पुरुष, १ लाख २६ हजार ३५१ महिला र एक जना अन्य लिङ्गका मतदाता रहेका छन् ।
निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारसहित तीन स्वतन्त्र गरी २४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । स्याङ्जा जिल्ला अन्तर्गत क्षेत्र नम्बर १ मा एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित ११ राजनीतिक दलका गरी कुल १२ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । त्यसैगरी, क्षेत्र नम्बर २ मा दुई जना स्वतन्त्रसहित कुल १२ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
संवेदनशील र अति संवेदनशील केन्द्रमा थप निगरानीको व्यवस्था गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले बताए ।
