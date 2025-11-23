+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्याङ्जाका सबै मतदान केन्द्रमा पुर्‍याइयो निर्वाचन सामग्री

0Comments
Shares
राम बहादुर रोकाहा राम बहादुर रोकाहा
२०८२ फागुन १९ गते २०:५७

१९ फागुन, स्याङ्जा । स्याङ्जाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुर्‍याइएको छ । जिल्लाका सबै मतदानस्थलका मतदान केन्द्रमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा आवश्यक सामग्री सोमबार नै पुर्‍याइएको हो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मतदान अधिकृतहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरी नियुक्तिपत्र वितरण गरेपछि सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख श्रीराम थापाले मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई चरणबद्ध रूपमा सामग्री बुझाइएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कुल ५१ प्रकारका सामग्री तयार पारेर सम्बन्धित मतदान अधिकृतमार्फत केन्द्रसम्म पठाइएको छ । ‘दूरदराजका मतदान केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सामग्री वितरण गरिएको हो । अब सबै केन्द्रमा तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने ।

जिल्लामा रहेका दुई निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर १ का मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक सामग्री निर्वाचन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइएको हो भने क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गतका केन्द्रका कर्मचारीले सम्बन्धित क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सामग्री बुझिसकेका छन् ।

मतपत्रसमेत सुरक्षित तरिकाले सम्बन्धित केन्द्रमा पठाइएको जनाइएको छ ।

मतदानस्थलमा पुगेपछि कर्मचारीहरूले सूचना टाँस्ने, आसपासका प्रचार सामग्री हटाउने, आचारसंहिता पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने र मतदानस्थल व्यवस्थित बनाउने काम अघि बढाएका छन् ।

निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली, स्वस्तिक छाप, मतपेटिका, मतपत्र, स्ट्याम्प प्याड, मसी, सिल, स्टिकर, रबर म्याट, कपडा, कैँची, निर्देशिका, कागज, सियो–धागो लगायतका सामग्री समयमै पठाइएको हो । जिल्लाभर तीन सयभन्दा बढी मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतसहित करिब दुई हजार कर्मचारी परिचालन भएका छन् ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत उपेन्द्रप्रसाद गौतमले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइसकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी, मतपेटिका र मतपत्रसहितका सामग्री सम्बन्धित केन्द्रमा सुरक्षित रूपमा राखिएको छ ।

जिल्लाभर १९९ मतदानस्थलअन्तर्गत ३२२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला कारागारलाई अस्थायी मतदान केन्द्रका रूपमा तोकिएको छ । प्रत्येक केन्द्रमा मतदान अधिकृतसहित आवश्यक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । मतदातालाई सहज वातावरणमा मतदान गर्न सक्ने गरी आधारभूत पूर्वाधारसमेत तयार गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लामा सुरक्षा संवेदनशीलताको मूल्यांकनका आधारमा ५६ केन्द्रलाई अतिसंवेदनशील, ७१ लाई संवेदनशील र ७२ केन्द्रलाई सामान्य श्रेणीमा राखिएको छ ।

स्याङ्जामा प्रतिनिधिसभातर्फ दुई निर्वाचन क्षेत्र कायम छन् । जिल्लामा कुल २ लाख ४८ हजारभन्दा बढी मतदाता छन्, जसमा महिला मतदाताको संख्या पुरुषभन्दा केही बढी छ । यहाँ १ लाख २२ हजार ४६४ पुरुष, १ लाख २६ हजार ३५१ महिला र एक जना अन्य लिङ्गका मतदाता रहेका छन् ।

निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारसहित तीन स्वतन्त्र गरी २४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । स्याङ्जा जिल्ला अन्तर्गत क्षेत्र नम्बर १ मा एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित ११ राजनीतिक दलका गरी कुल १२ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । त्यसैगरी, क्षेत्र नम्बर २ मा दुई जना स्वतन्त्रसहित कुल १२ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

संवेदनशील र अति संवेदनशील केन्द्रमा थप निगरानीको व्यवस्था गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले बताए ।

स्याङ्जा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्याङ्जा कारागारका १६४ कैदीबन्दीमध्ये १७ जनाको मात्रै मतदाता नामावली

स्याङ्जा कारागारका १६४ कैदीबन्दीमध्ये १७ जनाको मात्रै मतदाता नामावली
निर्वाचन र होलीलाई शान्तिपूर्ण बनाउन स्याङजामा प्रशासनको अपिल

निर्वाचन र होलीलाई शान्तिपूर्ण बनाउन स्याङजामा प्रशासनको अपिल
स्याङ्जाका ८ पालिकामा आज सार्वजनिक बिदा

स्याङ्जाका ८ पालिकामा आज सार्वजनिक बिदा
स्याङ्जामा ९ जना उम्मेदवारले मात्रै खोले निर्वाचन खाता

स्याङ्जामा ९ जना उम्मेदवारले मात्रै खोले निर्वाचन खाता
स्याङ्जा आइपुग्यो ५१ प्रकारका निर्वाचन सामाग्री

स्याङ्जा आइपुग्यो ५१ प्रकारका निर्वाचन सामाग्री
स्याङ्जाका एमाले उम्मेदवारले सार्वजनिक गरे प्रतिबद्धता

स्याङ्जाका एमाले उम्मेदवारले सार्वजनिक गरे प्रतिबद्धता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित