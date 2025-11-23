मतदान केन्द्रहरूमा यसरी हुँदैछ तयारी (तस्वीरहरू)

२० फागुन, काठमाडौं । भोलि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
देशभरका मतदान केन्द्रमा अहिले निर्वाचन अधिकृतहरू पुगेर काम थालिसकेका छन् ।
यसैबीच काठमाडौंका विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा मतदाताहरूले लाइन लाग्ने ठाउँ, अशक्तहरूका लागि ठाउँ मिलाउने लगायतका काम भइरहेको छ ।
काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित कान्ति सांस्कृतिक केन्द्रमा सबै तयारी पूरा भइसकेको छ ।
बुधबार सो केन्द्रमा कर्मचारीहरू पुगेर थप काम गरिरहेका छन् ।
हेर्नुस् केही तस्वीरहरू :
प्रतिक्रिया 4