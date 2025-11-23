+
मतदान केन्द्रहरूमा यसरी हुँदैछ तयारी (तस्वीरहरू)

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ फागुन २० गते १३:३६

२० फागुन, काठमाडौं । भोलि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

देशभरका मतदान केन्द्रमा अहिले निर्वाचन अधिकृतहरू पुगेर काम थालिसकेका छन् ।

यसैबीच काठमाडौंका विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा मतदाताहरूले लाइन लाग्ने ठाउँ, अशक्तहरूका लागि ठाउँ मिलाउने लगायतका काम भइरहेको छ ।

काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित कान्ति सांस्कृतिक केन्द्रमा सबै तयारी पूरा भइसकेको छ ।

बुधबार सो केन्द्रमा कर्मचारीहरू पुगेर थप काम गरिरहेका छन् ।

हेर्नुस् केही तस्वीरहरू :

लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

