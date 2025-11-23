LIVE UPDATES : जनताको फैसला : मतपेटिका खुला (देशभरको कभरेज)

२१ फागुन, काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत आज देशभर मतदान सुरु भएको छ। बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान प्रक्रियामा मतदाताले अपराह्न ५ बजेसम्म आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
आज प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) तर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि भोट खसालिँदै छ। प्रत्यक्षतर्फ देशभरका ६१ वटा निर्वाचन चिह्नमा ६५ वटा राजनीतिक दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार, यस पटक प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४०६ उम्मेदवार (३ हजार १७ पुरुष, ३८८ महिला र १ अन्य) र समानुपातिकतर्फ ३ हजार १३५ उम्मेदवार (१ हजार ३६३ पुरुष र १ हजार ७७२ महिला) मैदानमा छन्। उनीहरूको भाग्यको फैसला १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता (९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला र २०० अन्य) ले गर्दैछन्।
मतदान गर्दै विश्वप्रकाशले भनेः माहोल राम्रो छ
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले मतदान गरेका छन् । पूर्व सांसदसमेत रहेका शर्माले झापा क्षेत्र नम्बर १ मेचीनगर ९ कविशिरोमणी माविको मतदान केन्द्रमा बिहान मतदान गरेका हुन् । उनले बिहीवार बिहान साढे ७ बजे मतदान गरे । उनले पार्टीको माहोल राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
मतदान सुरु हुनासाथ सर्लाही-४ मा हुलदंगा
सर्लाही क्षेत्र नं. ४ मा मतदान सुरु हुनेबितिकै तनाव सुरु भएको छ ।
यो क्षेत्रको बसबरिया गाउँपालिका–३ भवानीपुरस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा मतदान सुरु भएको केही समयमै विवाद उत्पन्न भएको हो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले गरे मतदान
म संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले पनि मतदान गरेका छन् ।
साम्पाङ्ले धरान उपमहानगरपालिका-१८ स्थित कारमेल स्कुलमा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् ।
झापामा के भइरहेको छ ?
चुनावको इपिसेन्टर बनेको झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा मतदान सुरु भएको छ । मतदाता भोट हाल्न लाइनमा उभिएका छन् । निर्वाचन अधिकृत विदुरकुमार कार्कीका अनुसार बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु भएको हो । ‘उत्साहका साथ मतदाताले मतदान गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
मतदाता पनि उत्साही देखिएका छन् । पहिलो लहरमा मत हालेर फर्किएका ७० वर्षीय मोहनबहादुर पौडेलले भने, ‘नयाँ युगको सुरुवात होस् । परिवर्तनको लहर आओस् ।’
धमाधम मतदान गर्दै नेतादेखि मतदातासम्म
देशभर मतदान भइरहेको छ ।
देशका विभिन्न मतदान स्थलहरूमा नेताहरूदेखि मतदातासम्मले मतदान गरिरहेका छन् ।
कुलमान घिसिङले गरे मतदान
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मतदान गरेका छन् ।
आज बिहान ७ बजे नै घिसिङले बौद्ध, महाँकालस्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् ।
