बिना पास चलेका ११३ सवारीसाधन नियन्त्रणमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले निर्वाचनको दिन बिना पास सञ्चालन गरिएका ११३ सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
- प्रहरीले बिहान ११ बजेसम्म १०७ दुईपाङ्ग्रे र ६ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको खुलाएको छ।
- प्रहरीले निर्वाचन समयमा पासबिनाका सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ।
२१ फागुन, कास्की । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले निर्वाचनको दिन बिना पास सञ्चालन गरिएका ११३ सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार बिहान ११ बजेसम्म गरिएको अनुगमनका क्रममा १०७ वटा दुईपाङ्ग्रे र ६ वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको हो।
प्रहरीले निर्वाचनको समयमा पासबिनाका सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4