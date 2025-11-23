+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

डोल्पा कारागारमा मतदान सम्पन्न

0Comments
Shares
पूर्ण सार्की पूर्ण सार्की
२०८२ फागुन २१ गते १३:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डोल्पा जिल्ला कारागार मतदान केन्द्रमा २१ फागुन बिहान ७ बजेबाट एक घण्टामा मतदान सम्पन्न भएको छ।
  • कुल २० मतदातामध्ये सबैले मतदान गरेका छन् भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
  • कारागार मतदान केन्द्रमा १३ कैदीबन्दी, पाँच कर्मचारी र दुई सुरक्षाकर्मीले मतदान गरेका छन्।

२१ फागुन, डोल्पा । हिमाली जिल्लाको डोल्पा जिल्ला कारागार मतदान केन्द्रमा मतदान सम्पन्न भएको छ ।

बिहान ७ बजे मतदान सुरू भएको र एक घण्टामै मतदान सकिएको हो ।

कुल मतदाता संख्या २० रहेकोमा सबै २० मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कारागार मतदान केन्द्रमा १३ कैदीबन्दी, पाँच कर्मचारी र दुई जना सुरक्षाकर्मीले मतदान गरेका हुन् ।

डोल्पा कारागार प्रतिनिधिसभा चुनाव २०८२
लेखक
पूर्ण सार्की

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गोरखा कारागारका २७ कैदीबन्दीले गरे मतदान

गोरखा कारागारका २७ कैदीबन्दीले गरे मतदान
इजरायलको तेल आपूर्तिमा संकट : ‘बिसीटी’ पाइपलाइनमा आक्रमण गर्ने इरानको चेतावनी

इजरायलको तेल आपूर्तिमा संकट : ‘बिसीटी’ पाइपलाइनमा आक्रमण गर्ने इरानको चेतावनी
उदयपुरमा १०२ वर्षीय वृद्धले गरे मतदान

उदयपुरमा १०२ वर्षीय वृद्धले गरे मतदान
काठमाडौं-२ मा २ जना किरियापुत्रीले गरे मतदान

काठमाडौं-२ मा २ जना किरियापुत्रीले गरे मतदान
बागमतीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ

बागमतीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ
चितवनमा ६ घण्टामा ४० प्रतिशत मतदान

चितवनमा ६ घण्टामा ४० प्रतिशत मतदान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित