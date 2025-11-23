डोल्पा कारागारमा मतदान सम्पन्न

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- डोल्पा जिल्ला कारागार मतदान केन्द्रमा २१ फागुन बिहान ७ बजेबाट एक घण्टामा मतदान सम्पन्न भएको छ।
- कुल २० मतदातामध्ये सबैले मतदान गरेका छन् भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
- कारागार मतदान केन्द्रमा १३ कैदीबन्दी, पाँच कर्मचारी र दुई सुरक्षाकर्मीले मतदान गरेका छन्।
२१ फागुन, डोल्पा । हिमाली जिल्लाको डोल्पा जिल्ला कारागार मतदान केन्द्रमा मतदान सम्पन्न भएको छ ।
बिहान ७ बजे मतदान सुरू भएको र एक घण्टामै मतदान सकिएको हो ।
कुल मतदाता संख्या २० रहेकोमा सबै २० मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कारागार मतदान केन्द्रमा १३ कैदीबन्दी, पाँच कर्मचारी र दुई जना सुरक्षाकर्मीले मतदान गरेका हुन् ।
